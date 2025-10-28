Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby

El pasado 22 de octubre se publicó “Hvite striper, sorte får (Rayas blancas, ovejas negras)”, un libro escrito y publicado por los periodistas de investigación Øistein Monsen y Torgeir Pedersen, que está causando demasiada polémica.

El libro lleva en la portada la fotografía de Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de violación y violencia doméstica, donde se cuentan detalles de su caso, un reportaje donde la princesa se ve involucrada.

Acusan a Mette-Marit de Noruega de proteger a su hijo Marius Borg Høiby

En el libro, se plantea que Metter-Marit trató de proteger a su hijo en más de una ocasión, la primera vez que se intentó detener a Marius en agosto de 2024, la princesa fue notificada por la policía del arrestó de su hijo, y ella decidió ayudarlo.

“Mette-Marit habría acudido rápidamente al domicilio del joven para hacer una limpieza antes de dejar que la policía hiciese su trabajo”, según informa Se og Hør.

Las autoridades habrían pedido a Marius que entregara su teléfono, y el libro sostiene que el joven entregó un teléfono roto y sin tarjeta SIM en presencia de su madre.

El 13 de septiembre del mismo año, Marius Borg Høiby fue detenido una vez más, pero esta vez, la policía decidió no informar de antemano a Mette-Marit por el bien de la operación, según el libro.

“Cuando fueron a detener a Marius por segunda vez, decidieron no comunicárselo a la princesa. La policía temía que volviese a revelar sus planes”, señalan los periodistas. “La princesa no supo nada de la operación hasta que un amigo de su hijo se puso en contacto con ella a través del teléfono de su casa. Se dice que la llamada la enfureció”.

Marius Borg Høiby Getty Images

La casa real de Noruega responde a las acusaciones contra Mette-Marit

De acuerdo con el palacio, recibieron el libro un día antes de que fuera publicado y distribuido en las librerías, y aseguran que está lleno de irregularidades y fuentes que son anónimas, que sólo han dicho acusaciones sin fundamento.

Sin embargo, el medio Se og Hør ha publicado que es difícil saber la verdad, luego de que la familia real no ha querido hacer declaraciones oficiales sobre el caso, guardando silencio absoluto desde que se iniciaron las investigaciones en contra de Marius.

Por otra parte, los abogados del joven de 28 años lamentaron no haber sido informados de la publicación del libro y afirmaron estar “examinando su contenido”.

