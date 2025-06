Ni Kate Middleton ni Magdalena de Suecia: esta famosa estaría imitando a Meghan Markle, según los expertos

Este 2025 parece pintar como un buen año para Meghan Markle, quien ahora se muestra completamente comprometida en despuntar como empresaria. Tanto ha sido el esmero que la duquesa de Sussex ha puesto a sus últimos proyectos que, incluso, otras mujeres han comenzado a tomarla como ejemplo; la influencer Stacey Solomon es una de ellas.

De acuerdo con lo señalado por los expertos del Daily Mail, el parecido entre Meghan Markle y Stacey Solomon quedó claro por primera vez a principios del mes de junio, cuando la personalidad de la televisión británica reveló que había empezado a dedicarse a la apicultura, una actividad de la que Meghan también presume ser fanática.

La influencer británica Stacey Solomon ahora es comparada con Meghan Markle @staceysolomon/@meghan

¿Cómo fue que Stacey Solomon reveló su amor por la apicultura?

En un video reciente en Instagram, Stacey les contó a sus seguidores: “Hace mucho tiempo pensé: ‘Voy a conseguir abejas’. Pero pensé: ‘No las conseguiré a menos que las estudie a fondo y aprenda todo sobre ellas. Entonces encontré a esta increíble señora llamada Helen que imparte cursos de apicultura. Hay una parte teórica y una práctica’”.

A partir de dicha declaración, Stacey no ha dejado de publicar en Instagram su colonia de abejas y a menudo muestra a sus hijos haciendo apicultura en el jardín de su casa, algo que también suele hacer la esposa del príncipe Harry.

¿Quién es Stacey Solomon, la influencer que supuestamente copia a Meghan Markle?

Stacey Solomon es una reconocida cantante, presentadora de televisión y personalidad de redes sociales en el Reino Unido. Con una carrera que comenzó en The X Factor y se consolidó en televisión y redes sociales, Solomon ha logrado conquistar al público británico con su carisma, autenticidad y estilo único.

Stacey Solomon comparte contenido similar al de Meghan Markle en redes sociales @staceysolomon

La ahora influencer nació el 4 de octubre de 1989 en Dagenham, Londres y se hizo conocida en 2009 al participar en la sexta temporada del programa “The X Factor UK”, donde obtuvo el tercer lugar. Su talento vocal y carisma la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público.

En 2010, ganó el reality show “I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!”, lo que catapultó aún más su fama en la televisión británica. Además, Stacey ha lanzado varios sencillos musicales, incluyendo una versión navideña de “Driving Home for Christmas” en 2011. En 2015, publicó su primer álbum de estudio titulado Shy.

En televisión, Stacey ha tenido una carrera prolífica. Desde 2016, es panelista regular en el popular programa de charlas Loose Women de ITV. También ha presentado programas como: “Sort Your Life Out: show donde ayuda a familias a organizar y redecorar sus hogares” y “Great British Bake Off: The Professionals (2022)” co-presentado junto a Liam Charles.

Por último, cabe mencionar que con más de 5 millones de seguidores en Instagram, Stacey Solomon es una influencer muy activa, donde comparte su día a día, proyectos familiares y consejos de decoración. Además, es autora del libro “Tap to Tidy at Pickle Cottage”, donde combina su pasión por la organización y el estilo de vida hogareño.