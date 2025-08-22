Suscríbete
Realeza

¡Ni Leonor de Borbón ni Kate Middleton! ¿Quién es la princesa joven más popular por su sentido de la moda?

Con apenas 13 años, la princesa Athena de Dinamarca comienza a destacar como una de las jóvenes royals con mayor sentido del estilo.

August 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ni Kate Middleton ni la princesa Leonor: ella es la royal más rica del Reino Unido

Ni Kate Middleton ni la princesa Leonor: ella es la royal joven mejor vestida

Getty Images

La princesa Leonor y Kate Middleton han acaparado las miradas con su increíble sentido de la moda y estilo; sin embargo, en Dinamarca está surgiendo una royal que podría convertirse en una de las mejor vestidas, se trata de Athena de Dinamarca, la hija de 13 años del príncipe Joaquín y Mary de Dinamarca.

Te podría interesar: Las decisiones más polémicas que marcaron el reinado de Margarita de Dinamarca, que abdica al trono en 2024

También puedes leer:
Mary de Dinamarca (3).jpg
Moda
Este es el tipo de vestido favorito de Mary de Dinamarca, ideal para mujeres maduras
September 15, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Mary de Dinamarca recuerda la pérdida de su madre
Moda
Mary de Dinamarca comprueba que es posible llevar ¡falda con tenis deportivos!
September 19, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Athena de Dinamarca, la royal mejor vestida de Europa

La condesa de Monpezat se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Dinamarca, antes de regresar a su hogar en Washington, Estados Unidos, y durante su más reciente aparición pública, la pequeña royal de 13 años se robó las miradas con su sorprendente cambio.

Y es que al pasar de niña a mujer, Athena está dejando ver la evolución de su estilo personal, y no dudamos que muy pronto se convierta en la royal más joven y con mayor estilo, desbancando a Leonor y Kate.

Así lo demostró durante su presencia este lunes en uno de los festivales gastronómicos y culinarios más grandes e importantes del norte de Europa, el conocido como Copenhague Cooking que se celebra en la capital nórdica.

Con un look casual, de camiseta a rayas de color azul, minifalda vaequea blanca, zapatillas deportivas y su cabello suelto, la condesa dejó ver su extraordinaria belleza mientras disfrutaba del cálido clima junto a su familia, robandose por completo todas las miradas.

Tanto ella como sus hermanos, aseguraron que su vida en Washington, donde residen desde el 2023, es maravillosa, pero siempre les agrada regresar a su país natal.

¿Quién es Athena de Dinamarca, condesa de Monpezat?

Athena nació el 24 de enero de 2011 y fue bautizada en primavera en la iglesia de Mogeltonder, sus padres son Joaquín, hermano de Federico X, rey de Dinamarca, y la princesa Mary de Dinamarca.

Además de hablar danés, la condesa también habla con fluidez el francés, ya que pasó parte de su infancia en Francia, y ahora que reside en Estados Unidos, también inglés.

Gracias a una polémica reforma de su abuela, Margarita de Dinamarca, Athena perdió su título de princesa en el 2023, y cuando se case, dejará de ser condesa de Monpezat, dejando de formar parte de la realeza de manera oficial.

casa real de Dinamarca
Melisa Velázquez
Relacionado
Felipe VI y Letizia Ortiz: estos son los secretos detrás de la residencia privada de los reyes de España
Realeza
La reina Letizia y Felipe VI dejan sus vacaciones para visitar a los afectados por los incendios
August 22, 2025
 · 
Melisa Velázquez
dua lipa look playa
Belleza
Dua Lipa recibe los 30 con este tinte de pelo que promete ser el color del otoño
August 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Kendall Jenner es fan del heatstroke makeup
Belleza
Kendall Jenner nos deja claro que el corte bob es el mejor para adelgazar caras redondas
August 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Margot robbie vestido negro portada Vanidades diciembre 2024.png
Margot Robbie luce el minivestido negro que marca cintura de avispa
August 21, 2025
 · 
Lily Carmona