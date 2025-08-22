¡Ni Leonor de Borbón ni Kate Middleton! ¿Quién es la princesa joven más popular por su sentido de la moda?

La princesa Leonor y Kate Middleton han acaparado las miradas con su increíble sentido de la moda y estilo; sin embargo, en Dinamarca está surgiendo una royal que podría convertirse en una de las mejor vestidas, se trata de Athena de Dinamarca, la hija de 13 años del príncipe Joaquín y Mary de Dinamarca.

Te podría interesar: Las decisiones más polémicas que marcaron el reinado de Margarita de Dinamarca, que abdica al trono en 2024

Athena de Dinamarca, la royal mejor vestida de Europa

La condesa de Monpezat se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Dinamarca, antes de regresar a su hogar en Washington, Estados Unidos, y durante su más reciente aparición pública, la pequeña royal de 13 años se robó las miradas con su sorprendente cambio.

Y es que al pasar de niña a mujer, Athena está dejando ver la evolución de su estilo personal, y no dudamos que muy pronto se convierta en la royal más joven y con mayor estilo, desbancando a Leonor y Kate.

Así lo demostró durante su presencia este lunes en uno de los festivales gastronómicos y culinarios más grandes e importantes del norte de Europa, el conocido como Copenhague Cooking que se celebra en la capital nórdica.

Con un look casual, de camiseta a rayas de color azul, minifalda vaequea blanca, zapatillas deportivas y su cabello suelto, la condesa dejó ver su extraordinaria belleza mientras disfrutaba del cálido clima junto a su familia, robandose por completo todas las miradas.

Tanto ella como sus hermanos, aseguraron que su vida en Washington, donde residen desde el 2023, es maravillosa, pero siempre les agrada regresar a su país natal.

¿Quién es Athena de Dinamarca, condesa de Monpezat?

Athena nació el 24 de enero de 2011 y fue bautizada en primavera en la iglesia de Mogeltonder, sus padres son Joaquín, hermano de Federico X, rey de Dinamarca, y la princesa Mary de Dinamarca.

Además de hablar danés, la condesa también habla con fluidez el francés, ya que pasó parte de su infancia en Francia, y ahora que reside en Estados Unidos, también inglés.

Gracias a una polémica reforma de su abuela, Margarita de Dinamarca, Athena perdió su título de princesa en el 2023, y cuando se case, dejará de ser condesa de Monpezat, dejando de formar parte de la realeza de manera oficial.

