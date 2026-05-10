¡No es Kate Middleton! Ella es la royal con más estilo en el mundo

Cuando se habla de royals y moda, el nombre de Kate Middleton suele aparecer automáticamente. Es lógico: cada vestido, abrigo o zapato que usa termina convirtiéndose en tendencia casi de inmediato. Sin embargo, aunque la princesa de Gales sigue siendo una de las figuras más elegantes de la realeza, hay otra royal que recientemente volvió a quedarse con el título de la princesa con más estilo del mundo.

Se trata de Mary de Dinamarca, quien desde hace años es considerada una de las mujeres mejor vestidas de la realeza europea gracias a su mezcla de elegancia clásica, piezas modernas y looks sofisticados que nunca se sienten exagerados.

Mary de Dinamarca conquista al mundo de la moda

De acuerdo con encuestas y rankings internacionales de estilo publicados por medios especializados, Mary de Dinamarcaha superado en popularidad fashion a varias royals, incluida Kate Middleton.

La royal danesa ha construido una imagen muy distinta a la de otras princesas europeas. Aunque suele apostar por prendas minimalistas y colores neutros, también arriesga con cortes modernos, vestidos satinados y trajes estructurados que siempre terminan robándose las miradas.

Otro detalle que enamora a los expertos en moda es que Mary de Dinamarca logra verse elegante sin perder naturalidad. Sus looks no se sienten imposibles de usar y muchas veces combinan lujo con piezas accesibles, algo que también la ha acercado muchísimo al público.

Mary de Dinamarca maravilló con este look en azul durante la Copenhague Fashion Week Getty Images

¿Por qué comparan tanto a Mary de Dinamarca con Kate Middleton?

Las comparaciones entre ambas royals son inevitables porque las dos representan una nueva generación dentro de las monarquías europeas. Mientras Kate Middleton destaca por su estilo clásico británico y sus icónicos abrigos midi, Mary de Dinamarca suele inclinarse por una estética más fashionista y contemporánea.

La royal que convirtió la elegancia en su sello personal

Más allá de las tendencias, Mary de Dinamarca ha demostrado que el verdadero estilo no tiene que ver únicamente con la ropa, sino con la seguridad y la personalidad con la que alguien la lleva. Quizá por eso sigue conquistando al mundo fashion; porque logra verse sofisticada, moderna y cercana al mismo tiempo.

