Realeza

Nuevo libro real revelaría detalles inéditos de la relación de Kate Middleton y el príncipe William

Una nueva biografía sobre los príncipes de Gales podría ofrecer detalles íntimos y poco conocidos sobre su historia de amor.

Enero 14, 2026 • 
Lily Carmona
Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe Harry están molestos

Nuevo libro sobre Kate y William estaría revelando detalles inéditos de su relación.

Getty Images

La historia de amor del príncipe William y Kate Middleton es una de las más románticas y seguidas de la familia real británica. A pesar de que la pareja ha sabido mantenerla de forma discreta, es evidente que su vínculo, además de una complicidad inigualable, goza de una genuina conexión.

A lo largo de los años hemos sido testigos de momentos icónicos de la pareja; sin embargo, existen situaciones y experiencias que se han mantenido lejos del ojo público, o al menos lo habían hecho hasta ahora. Y es que un nuevo libro real promete revelar detalles inéditos y jamás antes vistos de la pareja, abarcando desde sus comienzos hasta los desafíos actuales que han tenido que afrontar.

Así es el nuevo libro que hablará de Kate y William

El libro, “William & Catherine: “The Intimate Inside Story” es un libro biográfico escrito por el editor real del diario “Mirror”, Russell Myers. El texto promete incluir información exclusiva obtenida por fuentes cercanas al palacio, quienes narran momentos especiales de la pareja desde su primer encuentro en la Universidad de St Andrews.

De acuerdo con lo compartido por el escirbot, el libro incluye momentos clave en la vida de los príncipes, centrándose en su manejo de la opinión e imagen pública, las expectativas que se tienen de ellos como futuros reyes e incluso decisiones que ambos han tomado y que han tenido influencia dentro de la monarquía.

Príncipe William y Kate Middleton

La biografía del príncipe William y Kate Middleton incluirá momentos desde el inicio de su relación.

Getty Images

Controversias que el libro podría abordar

De acuerdo con lo reportado por “Mirror”, el texto también estaría abordando momentos de tensión como las controversias que surgieron luego de la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real o lo acontecido durante su gira por el Caribe en 2022.
También se aborda el diagnóstico de cáncer de Kate y lo complicado que fue tanto para ella como para la familia Windsor contar con el mismo padecimiento, durante el mismo periodo de tiempo, que el rey Carlos III.

El libro más íntimo y humano de la relación de Kate y William

En palabras del propio Russell, el libro tiene por objetivo explorar aquello que no podemos apreciar desde el exterior. Más allá de los actos oficiales y su imagen como figuras reales, el autor busca mostrar a los príncipes desde una perspectiva más humana, como una pareja normal, así como la verdadera forma en la que ambos han concebido su visión de la monarquía y cuál será el rumbo que tome en el mundo moderno, especialmente cuando ellos lleguen al cargo.

El lanzamiento de esta nueva biografía conjunta de Kate Middleton y el príncipe William promete mostrarnos momentos de vulnerabilidad, detalles inéditos, así como facetas de los príncipes a las que muy pocas veces tenemos acceso. El libro estará disponible a partir del próximo 28 de febrero.

