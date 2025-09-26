Suscríbete
Princesa Salma, la desconocida hija de Rania de Jordania que ha heredado su belleza y elegancia

Educada con esmero, la princesa Rania de Jordania cumple 25 años, consolidándose como la primera piloto del país y una luchadora de las causas humanitarias de su país y el mundo.

September 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Rania de Jordania con su hija Salma de Jordania

Este 26 de septiembre, la familia real de Jordania se encuentra de fiesta, la princesa Salma está celebrando su cumpleaños número 25, es la tercera hija del rey Abdalá II y la reina de Jordania.

Salma es la hija más reservada de los reyes hachemitas; sin embargo, eso no leah impedido captar la atención con su sorprendente estilo de vida y su pasión por las causas solidarias.

¿Quién es la princesa de Jordania, la hija más discreta de los reyes de Jordania?

La princesa Salma bint Abdalá nació el 26 de septiembre del 2000 en el Centro Médico Rey Hussein de Amán, convirtiéndose en la tercera hija de Abdalá II y Rania de Jordania, sus hermanos mayores son el príncipe heredero Hussein y la princesa Iman, su hermano pequeño es el príncipe Hashem.

Su nombre, Salma, es de origen árabe y significa “paz, seguridad o tranquilidad”, con los que ella se siente plenamente identificada.

A pesar de no ser la heredera al trono, Salma recibió educación militar, en el 2018 se graduó del curso Short Commissioning Course en la Royal Military Academy Sandhurst en el Reino Unido, donde también se formaron el príncipe William y el príncipe Harry.

Para el 2020, Salma hizo historia al convertirse en la primer piloto de jet mujer en las Fuerzas Armadas de Jordania, para luego continuar con sus estudios universitarios, en 2023 obtuvo su título en arqueología en la University of Southern.

Las labores humanitarias de la princesa Salma de Jordania

A pesar de llevar una vida discreta, Salma ha sabido ganarse el cariño y respeto de su nación, además participar en algunos actos públicos junto a su familia, también ha participado en iniciativas humanitarias.

Su momento clave ocurrió en 2023, cuando participó en la entrega de suministros y ayuda humanitaria en la franja de Gaza.

Salma con sus hermanos de armas de la Real Fuerza Aérea de Jordania durante el quinto envío de suministros médicos urgentes al norte de Gaza. Dios los bendiga a todos”, escribió en una publicación en Instagram, en inglés y árabe, su madre, muy orgullosa de mostrar a su hija con el uniforme militar.

Salma de Jordania Rania de Jordania
Melisa Velázquez
