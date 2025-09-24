¿Impactó a Melania Trump? Rania de Jordania impone moda con el vestido amarillo mantequilla en Nueva York

El martes 23 de septiembre, se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, a la que asistieron mandatarios de diferentes partes del mundo, y donde la primera dama, Melania Trump, también hizo de anfitriona para algunos de ellos, incluida Rania de Jordania.

La reina consorte de Jordania se encontró con Melania en el hotel Lotte Palace, donde la esposa de Trump presentó la iniciativa “Fomentando el futuro”, un proyecto que busca crear una coalición global de países dedicados a promover el bienestar infantil a través de la educación, la innovación y la tecnología.

Rania de Jordania cautiva a Melania Trump con su elegancia y estilismo

Sin embargo, fuera de la hospitalidad política, el encuentro entre Rania y Melania se convirtió en uno de los momentos más glamurosos de la jornada, pues la reina consorte capturó todas las miradas con su impecable estilismo.

La esposa del rey Abdalá II se consolidó como un ícono de la moda al lucir un vestido camisero de seda en tono amarillo mantequilla de manga larga, puños marcados, falda plisada y lazada en el cuello de la firma Balenciaga, que le quedaba a la perfección.

El diseño original llevaba un cinturón del mismo tono del vestido; sin embargo, Rania implementó su estilo al cambiarlo por un cinturón de figuras geométricas de Jacquemus.

El look lo complementó con tacones en color marrón chocolate con tira al tobillo de la firma Amina Mauddi, y un bolso clutch blanco de Jacquemus, además de pendientes discretos.

Rania también compartió el encuentro en su perfil de Instagram: “En una recepción ofrecida por la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, en Nueva York con motivo de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU”.

Look de Melania Trump

Por otra parte, Melania apostó por un look más sobrio y sólido, un traje sastre en blanco crudo que combinó con una blusa de seda color beige y unos tacones nude, sin duda una elección que marcaba su papel de anfitriona.

