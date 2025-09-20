Príncipe Harry confiesa el consejo de Meghan Markle luego de reunirse con el rey Carlos III

El mes de septiembre trajo consigo una reunión muy importante para el príncipe Harry. Desde el mes de abril del presente año, el hijo menor de la princesa Diana y el rey Carlos no pisaba suelo británico; sin embargo, el pasado 8 volvió a Reino Unido para darse cita a diversas actividades benéficas. Durante su estancia de cuatro días, el príncipe aprovechó que su llegada coincidió con el tercer aniversario luctuoso de su abuela, la reina Isabel II, por lo que visitó su tumba y depositó una corona de flores. En su viaje, Harry también logró concretar una reunión con su padre, el rey Carlos III, con quien no tenía un acercamiento desde febrero de 2024, y ofrecer una entrevista a The Guardian, revelando detalles, como el consejo valioso que le dio su esposa, Meghan Markle.

Meghan aconseja a Harry

Durante su repentina visita a Kiev, el príncipe concedió una entrevista al periodista Nick Hopkins para The Guardian, donde, además de compartir información sobre la “tensa” situación que vive con la familia real luego de la publicación de su libro “Spare”, el hijo menor de Lady Di se sinceró sobre el valioso consejo que Meghan Markle le da siempre.

El príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado varias controversias con la realeza Getty Archivo

“Ella dijo: ‘Solo apégate a la verdad’. Es a lo que recurro siempre”, mencionó Harry, quien además comparte que para Meghan “es la forma más eficiente de vivir”. Además, el duque de Sussex también compartió que “Y si piensas así, ¿quién sería tan estúpido para mentir? Requiere demasiado tiempo y esfuerzo”, confesó para el medio.

La reconciliación con Carlos

Luego de hacer su anuncio de retirarse de la vida real y mudarse a vivir a Estados Unidos con toda su familia en 2020, el príncipe Harry mantuvo un período de distanciamiento tanto con su padre, el rey, como con su hermano mayor, el príncipe William.

Durante esta visita, y luego de las expectativas de que la reunión fuera un simple rumor, Harry logró acercarse a su padre en un encuentro ocurrido el 10 de septiembre. Aunque no se reveló la información tratada entre padre e hijo, algunos medios hicieron evidente que este acercamiento logró ser un paso para la reconciliación, pues en su entrevista Harry expresó su preocupación por el monarca: “La atención debe estar en mi papá”, refiriéndose a la salud del rey y a su petición de que, a partir de ese momento, el rey sea la prioridad.

¿Harry extraña Reino Unido?

Hopkins también logró indagar sobre su actual postura sobre su familia en Reino Unido. Recordemos que anteriormente, el duque había expresado que llevaría de regreso a su esposa e hijos por el conflicto de las protecciones de seguridad de su familia; sin embargo, durante esta nueva entrevista, Harry dejó ver que esta visita lo había hecho reflexionar sobre su profundo deseo de compartir con sus hijos su país de origen: “Siempre me ha gustado Reino Unido y siempre lo amaré”.

Con estas declaraciones, el príncipe Harry mostró un tono menos confrontativo que en ocasiones anteriores, dejándonos ver que el consejo de Meghan Markle ejerce guía en su discurso. Si bien en el pasado sus palabras estuvieron marcadas por la tensión, luego de su viaje a Reino Unido, su postura suena más conciliadora, un mensaje que probablemente busque abrir la puerta a una relación más serena entre el duque de Sussex y la familia real.