¿Qué dice el Palacio? Nuevos señalamientos ponen al príncipe Andrés en el ojo del huracán

El príncipe Andrés vuelve a ocupar los titulares en medio de nuevas acusaciones por presuntos delitos sexuales y corrupción. El caso, impulsado por el grupo republicano Republic, ha reavivado la controversia que rodea al hermano del rey Carlos III, quien ahora enfrenta la pérdida definitiva de sus privilegios reales.

El Palacio de Buckingham ya ha confirmado que el monarca ha iniciado el proceso para retirarle el título de “príncipe”, en lo que se considera una de las decisiones más firmes dentro de la familia real británica en los últimos años.

Las nuevas acusaciones que reavivaron el escándalo

El grupo antimonárquico Republic anunció que presentaría una acusación privada contra Andrés ante las autoridades británicas. Su objetivo es promover una investigación penal por las denuncias que surgieron tras la publicación póstuma de la biografía de Virginia Giuffre, quien en vida señaló al exduque de York de abuso sexual y trata de personas.

Giuffre, fallecida en abril de este año, aseguró haber sido víctima de trata en tres ocasiones. Aunque el príncipe siempre negó las acusaciones, incluso hasta el comunicado que el Palacio lanzó el día de hoy, en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial que incluyó un pago millonario para poner fin a una demanda civil.

Ante la presión pública y las nuevas declaraciones, la policía metropolitana ha confirmado que revisará los antecedentes del caso, además de las acusaciones sobre una presunta interferencia de agentes de seguridad que habrían dificultado la entrega de documentos legales a Andrés.

Los escándalos del príncipe Andrés lo llevaron a ser retirado de la realeza. Getty

El Rey Carlos toma medidas firmes

En medio del creciente escándalo, el rey Carlos decidió actuar. Fuentes del Palacio de Buckingham confirmaron que el monarca ha iniciado el proceso formal para retirar a su hermano el título de “príncipe”, así como otros honores reales que aún conservaba.

A partir de ahora, Andrés será conocido como Andrew Mountbatten Windsor, sin rango oficial dentro de la monarquía. La medida también incluye su salida de Royal Lodge, su residencia de 30 habitaciones en Windsor Great Park, donde se encontraba viviendo desde hace años.

En un breve comunicado, el Palacio se limitó a señalar que se le ha ofrecido “un alojamiento privado alternativo”, evitando dar detalles sobre su nueva ubicación.

La presión pública y la respuesta institucional

Las recientes acciones coinciden con una creciente ola de críticas hacia la monarquía británica, especialmente tras el anuncio de Republic de emprender acciones legales si se demuestra que hubo irregularidades en la investigación previa.

De acuerdo con informes de “The Sun”, Graham Smith, director ejecutivo del grupo, declaró que su objetivo es asegurar que se vea que se hace justicia”, insistiendo en que todos los ciudadanos deben estar sujetos a las mismas leyes.

El retiro del título de “príncipe” marca un antes y un después en la historia reciente de la casa de Windsor. Aunque el Palacio mantiene un trono prudente, la decisión del rey Carlos envía un mensaje claro: la monarquía busca preservar su imagen institucional frente a los escándalos que han puesto en entredicho su credibilidad. Mientras tanto, el futuro del príncipe Andrés se mantiene incierto, tanto en lo personal como en su posición dentro de la familia real.