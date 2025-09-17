¿Qué dijo Melania Trump sobre los hijos de Kate Middleton? Un lector de labios lo revela

Hace tan solo unas horas, la histórica visita de estado del presidente Donald Trump a Reino Unido comenzó. Luego de aterrizar y descender del Air Force One, Trump, en compañía de su esposa Melania Trump, llegó a su primer encuentro con los príncipes de Gales en el Jardín Amurallado de la finca de Windsor. Mientras William y Trump conversaban, las esposas de ambos mantuvieron una animada charla frente a Victory House, donde se reunirían con los reyes. De acuerdo con un experto en lectura de labios, Melania preguntó a Kate Middleton sobre sus hijos y esto fue lo que le dijo.

El comentario de Melania Trump

De acuerdo con Mirror, el experto en lectura de labios Jeremy Freeman, quien analizó la conversación que ambas mujeres sostuvieron, Melania Trump y Kate Middleton charlarían sobre sus respectivas familias. Esta charla tuvo lugar una vez que el helicóptero Marine One de Trump arribara a Windsor, y según el experto, Melania preguntó: “¿Y cómo están los niños?”, a lo que Kate respondería como toda madre orgullosa que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis estaban muy bien, que acababan de iniciar la escuela y que se estaban preparando de nuevo.

Por supuesto, Kate respondería con una interrogante sobre el interés de Barron Trump, el hijo de 19 años de la primera dama y el presidente; sin embargo, el resto de la conversación no pudo ser interpretada, pues la cámara que las enfocaba se alejó.

Kate Middleton, Melania Trump y la reina Camilia en el Castillo Windsor. WPA Pool/Getty Images

¿Qué sucedió después?

Sin embargo, el experto retomó fragmentos de otro momento en el que se les mostró juntas, esta vez obteniendo información sobre la percepción de Melania sobre los Jardines Windsor: “Absolutamente magníficos, me encanta. Me encanta la vegetación y la fauna”, respondió Melania ante la pregunta de Kate.

Poco después de esta última interacción, Donald Trump viajaría en carruaje con el rey Carlos, mientras que Melania compartiría carruaje con la reina Camila.

Trump rinde homenaje a la reina Isabel

De acuerdo con los reportes de diversos medios ingleses, el presidente de los Estados Unidos rindió un homenaje a la fallecida reina Isabel II durante esta visita. En compañía de su esposa, se dirigieron a la capilla de San Jorge, donde depositaron una corona floral en la tumba de la monarca. Luego de ello, los príncipes de Gales se reunieron en privado con los Trump, un encuentro que algunos calificaron como “amistoso” y “cálido”.

Se espera que el día de mañana el presidente acuda a Buckinghamshire para reunirse con el primer ministro y su esposa. Por el momento, el encuentro entre Melania Trump y Kate Middleton demostró la cordialidad que existe entre los miembros de ambos gobiernos. Seguramente ambas mujeres seguirán compartiendo interacciones, pues la primera dama tendrá como estancia temporal el Castillo de Windsor, mientras su marido cumple con su agenda.