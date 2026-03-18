¿Qué pasó con Marius Borg Høiby? Piden más de 7 años de cárcel para el hijo de Mette-Marit

En los últimos días, el nombre de Marius Borg Høiby ha estado en todos los titulares porque enfrenta un proceso judicial serio, largo y lleno de matices que han sacudido a Noruega.

Un caso complejo que no se resume en un titular

La fiscalía noruega ha solicitado una pena de 7 años y 7 meses de prisión, tras un juicio que se ha extendido por semanas en Oslo. No se trata de una sola acusación, sino de un conjunto amplio de cargos que incluyen violencia en relaciones personales, amenazas, delitos relacionados con drogas y acusaciones de abuso sexual.

Lo que vuelve este caso especialmente delicado es que involucra a varias presuntas víctimas y diferentes momentos en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de un hecho aislado, sino de una serie de situaciones que la justicia ha tenido que analizar con detalle, incluyendo mensajes, testimonios y pruebas digitales.

En los últimos días, el nombre de Marius Borg Høiby ha estado en todos los titulares porque enfrenta un proceso judicial serio. Getty Images

Entre lo que niega y lo que admite

Algo que también hace que todo se sienta más complejo es la postura de Marius. Él ha negado las acusaciones más graves, especialmente las relacionadas con violación, asegurando que las relaciones fueron consentidas. Pero al mismo tiempo, ha reconocido otros comportamientos como el consumo de drogas, incumplimiento de órdenes judiciales e incluso episodios de violencia en relaciones pasadas.

Esa mezcla de negación y admisión hace que el caso no sea blanco o negro, sino lleno de grises y justamente por eso, el veredicto genera tanta expectativa.

El peso del contexto: su vínculo con la realeza

Marius es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, aunque él no forma parte oficial de la familia real ni tiene funciones públicas. Crecer cerca de la realeza hace que cualquier situación tenga una exposición mucho mayor, y que la conversación pública se intensifique.

La familia real, por ahora, ha optado por mantenerse al margen, dejando que el proceso judicial siga su curso sin interferencias. En este momento, la fiscalía ya ha dejado clara su postura con la petición de más de siete años de prisión, pero el veredicto final aún no se ha anunciado.

