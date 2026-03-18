Suscríbete
Realeza

¿Qué pasó con Marius Borg Høiby? Piden más de 7 años de cárcel para el hijo de Mette-Marit

El caso de Marius Borg Høiby ha dado un giro serio, con una petición de más de siete años de cárcel que ha puesto todas las miradas sobre lo que realmente está pasando.

Marzo 18, 2026 • 
Karen Luna
Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby

¿Qué pasó con Marius Borg Høiby? Piden más de 7 años de cárcel para el hijo de Mette-Marit

Getty Images

En los últimos días, el nombre de Marius Borg Høiby ha estado en todos los titulares porque enfrenta un proceso judicial serio, largo y lleno de matices que han sacudido a Noruega.

Sigue leyendo
Metter Marit (3).jpg
Realeza
¿Por qué la salud de la princesa Mette-Marit ha despertado las alertas en el palacio de Noruega?
Diciembre 21, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Ingrid de Noruega (1).jpg
Realeza
¿Por qué se dice que Ingrid de Noruega es la royal más hipster?
Octubre 19, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Un caso complejo que no se resume en un titular

La fiscalía noruega ha solicitado una pena de 7 años y 7 meses de prisión, tras un juicio que se ha extendido por semanas en Oslo. No se trata de una sola acusación, sino de un conjunto amplio de cargos que incluyen violencia en relaciones personales, amenazas, delitos relacionados con drogas y acusaciones de abuso sexual.

Lo que vuelve este caso especialmente delicado es que involucra a varias presuntas víctimas y diferentes momentos en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de un hecho aislado, sino de una serie de situaciones que la justicia ha tenido que analizar con detalle, incluyendo mensajes, testimonios y pruebas digitales.

Marius Borg.jpg

En los últimos días, el nombre de Marius Borg Høiby ha estado en todos los titulares porque enfrenta un proceso judicial serio.

Getty Images

Entre lo que niega y lo que admite

Algo que también hace que todo se sienta más complejo es la postura de Marius. Él ha negado las acusaciones más graves, especialmente las relacionadas con violación, asegurando que las relaciones fueron consentidas. Pero al mismo tiempo, ha reconocido otros comportamientos como el consumo de drogas, incumplimiento de órdenes judiciales e incluso episodios de violencia en relaciones pasadas.

Esa mezcla de negación y admisión hace que el caso no sea blanco o negro, sino lleno de grises y justamente por eso, el veredicto genera tanta expectativa.

El peso del contexto: su vínculo con la realeza

Marius es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, aunque él no forma parte oficial de la familia real ni tiene funciones públicas. Crecer cerca de la realeza hace que cualquier situación tenga una exposición mucho mayor, y que la conversación pública se intensifique.

También puedes leer:
Marius Borg.jpg
Realeza
Marius Borg en su peor momento tras ser detenido: sale a la luz un nuevo video que podría complicar su caso
Noviembre 25, 2024
 · 
Emma Duarte
El príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Revelan que el príncipe Harry y Meghan Markle se habrían divorciado: esto es lo que se sabe de la supuesta ruptura
Noviembre 07, 2024
 · 
Emma Duarte

La familia real, por ahora, ha optado por mantenerse al margen, dejando que el proceso judicial siga su curso sin interferencias. En este momento, la fiscalía ya ha dejado clara su postura con la petición de más de siete años de prisión, pero el veredicto final aún no se ha anunciado.

Marius Borg
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Meghan Markle suele llevar un chongo desenfadado con frecuencia
Realeza
¡Idéntica a Harry! Meghan Markle comparte tiernas FOTOS de la princesa Lilibet disfrutando de la primavera
Marzo 18, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton luce los pendientes Collingwood de Diana, valorados en más de 20,000 dólares, en bienvenida al presidente de Nigeria
Marzo 18, 2026
 · 
Karen Luna
Ritual de amor para la Luna Nueva en Libra
Horóscopos
Luna Nueva en Piscis 2026: los signos que terminarán sus relaciones para encontrar un nuevo amor
Marzo 18, 2026
 · 
Karen Luna
Luna Negra de agosto 2025
Horóscopos
Luna Nueva en Piscis 2026: estos signos vivirán cambios intensos el 19 de marzo
Marzo 18, 2026
 · 
Karen Luna