¿Qué sucedió con Muick y Sandy los corgis de la reina Isabel II a tres años de su muerte?

El pasado 8 de septiembre, se celebró el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II, quien fue reconocida por ser una gran amante de la raza de perritos corgi. A lo largo de su vida, la reina llegó a tener más de 30 ejemplares, convirtiéndose en un sello de su imagen pública. Dentro de los últimos que acompañaron a Isabel en sus últimos años de vida destacan Muick y Sandy, dos perritos que incluso estuvieron en Windsor para presenciar la llegada del féretro de la fallecida reina.

Muick y Sandy, tres años luego de la muerte de la reina

Tras la partida de la soberana en septiembre de 2022, la familia real se presentó ante la situación de qué hacer con los dos pequeños canes. Finalmente, se anunció que Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, duque de York, sería la encargada de continuar bajo el cuidado de los queridos perros de Isabel.

Como lo hizo desde el primer año luctuoso de la reina, Sarah compartió este pasado 8 de septiembre una actualización sobre el bienestar de los canes, así como un mensaje en honor a la memoria de Isabel.

A través de sus redes, la duquesa de York recordó a la reina

“Hoy se cumplen tres años de la muerte de HM Reina Isabel II. Su Majestad será amada para siempre, siempre extrañada y nunca olvidada. No pasa un día que no piense en la amabilidad que me mostraron sin descanso, en las buenas y en las malas. Cuidar de los queridos corgis de Su Majestad es un honor y un recordatorio diario de los tiempos que compartimos juntos”, escribió Sarah.

El legado perruno de Isabel

Corría el año 1933 e Isabel, con tan solo siete años de edad, tuvo un primer acercamiento con esta raza de perros al jugar con un corgi mientras visitaba el hogar del marqués de Bath.

A partir de ese momento, Dookie llegó a la vida de Isabel como parte de un regalo de su padre, el rey Jorge VI, siendo este el primer perrito que la acompañaría en su vida, dando origen a la tradición. Posteriormente, llegarían Jane, Crackers y Susan, su regalo de 18 años de la entonces princesa, quien la acompañó hasta en su viaje de bodas y fue quien iniciaría un linaje que permanecería por generaciones con Isabel, durante 70 años de reinado.

La vida de los corgis después de la reina

Para la familia real, los corgis fueron más que simples mascotas; pasaron a formar parte de la familia, tanto así que contaban con sirvientes propios, un espacio especial para ellos dentro del Palacio de Buckingham y hasta un menú especial que incluía carnes y porciones adecuadas para cada uno de acuerdo con su edad.

En 2012 la reina dejaría de criar estos perritos, siendo Willow en 2018 el último descendiente directo de Susan; sin embargo, su amor por los corgis continuó y, durante la pandemia, el príncipe Andrés decidió regalarle dos cachorros a Isabel con el objetivo de ayudarla a atravesar la situación mundial y la hospitalización del duque de Edimburgo, su marido. De esta forma, Muick y Fergus llegaron a hacerle compañía a la reina; sin embargo, Fergus moriría al poco tiempo, haciendo así que Sandy llegara a la familia.

Desde la muerte de Isabel, ambos perritos viven en Royal Lodge junto a los otros perros de Sarah, disfrutando de una vida alegre y buena.

A tres años de la muerte de la reina Isabel II, Muick y Sandy siguen siendo parte de la historia real, ahora bajo el cuidado de Sarah Ferguson, quien no solo demuestra su gran amor por los animales al haberlos adoptado, sino que también mantiene el legado de uno de los símbolos más icónicos del reinado de Isabel.