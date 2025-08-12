¿Quién es Pilar Aguiló? La amiga de la reina Letizia que está viviendo una tragedia

Pilar Aguiló se ha convertido en una de las amigas más cercanas de la reina Letizia, luego de haberse casado con Jaime Anglada, un cantante español que ha formado parte del círculo íntimo del rey Felipe VI, y que recientemente sufrió un terrible accidente automovilístico.

De acuerdo con los reportes médicos, Jaime Anglada se encuentra estable pero en terapia intensiva, mientras que su esposa, Pilar, no se ha separado de su lado, recibiendo en todo momento el apoyo de la familia real española.

Jaime Anglada, esposo de Pilar Aguiló sufre accidente automovilístico

El cantante mallorquín se encuentra hospitalizado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, luego de haber sido atropellado la pasada madrugada del 8 de agosto, cuando circulaba en su moto y fue embestido por un auto, cuyo conductor se dio a la fuga.

Aunque se encuentra grave, los médicos aseguran que se encuentra estable y con altas probabilidades de recuperación, bajo los cuidados médicos y los de su esposa, Pilar Aguiló.

La reina Letizia y el rey Felipe VI al pendiente de Jaime Anglada

Los reyes de España, han sido muy cercanos a Jaime y su esposa Pilar, con quienes han pasado momentos agradables en las playas en Mallorca, y con los recientes acontecimientos, no han dejado de apoyar a la familia.

De acuerdo con algunos informes, los reyes no han hecho visitas al hospital, pero sí han estado en constante comunicación con Pilar: “De momento no se espera la visita de los reyes porque Jaime está en la UCI, pero sí es muy posible que cuando lo pasen a planta, viajen a Mallorca para visitarlo”.

¿Quién es Pilar Aguiló, amiga de la reina Letizia y esposa de Jaime Anglada?

Con los recientes acontecimientos, muchos se preguntan quién es la esposa del cantante y una de las mejores amigas de la reina Letizia.

Pilar Aguiló nació en Palma en 1976, tiene 49 años y lleva casada con Anglada desde hace más de dos décadas, con quien tiene dos hijos en común, Julia y Jaime.

Es licenciada en Farmacéutica por la Universidad de Barcelona en 1999, y más tarde se especializó en nutrición. En 2015 dio un gran paso en su carrera y decidió fundar su propio negocio basado en medicina dietética y cosmética biológica.

Es un centro llamado Nutrición Activa y, El Español asegura que en sus consultas ofrece tratamientos personalizados, asesoramiento nutricional y terapias basadas en fitoterapia y el uso de plantas medicinales.

