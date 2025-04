Quiénes son las únicas 7 royals que se pueden vestir de blanco para reunirse con el Papa

Los encuentros con el Papa están rigurosamente cuidados, y uno de los aspectos principales consiste en verificar que quienes lo visiten cumplan con las reglas de vestimenta. Esto debido a que según las disposiciones oficiales, el blanco está rotundamente prohibido para el público en general, con excepción de siete integrantes de las monarquías en el mundo que son consideradas aptas para lucir este tono.

Estas son las únicas 7 mujeres que están autorizadas a vestir de blanco con el Papa

En las recientes visitas encabezadas por el Papa Francisco, un detalle que llamó la atención fue el hecho de que la mayoría de asistentes portaron vestimentas en color negro, como fue el caso de Camila Parker, reina consorte de Reino Unido. Sin embargo, en ocasiones anteriores, otras integrantes de la realeza han arribado con looks en color blanco y llamativos velos, lo que se debe a que existe una regla denominada “privilegio de blanco” que dicta quiénes sí pueden usar este color para este tipo de reuniones con Su Santidad.

El llamado “privilegio de blanco”, es una costumbre católica que indica quiénes son las mujeres que tienen permiso para usar looks totalmente blancos para una reunión con el Papa, sea o no en el Vaticano. De acuerdo con el portal especializado uCatholic, los requisitos para ser candidata consisten en ser pertenecer a la religión católica y practicarla de buena fe, así como estar casada con miembros de la monarquía, aunque esto no basta para lograr la autorización, sino que tiene que tener cierto nivel de poder y prestigio, por lo que en 2025, solo las siguientes 7 royals gozan de este distintivo.



Reina Letizia de España

Reina Sofía de España

Reina Paola de Bélgica

Reina Matilde de Bélgica

Princesa Charlene de Mónaco

Gran duquesa María Teresa de Luxemburgo

Princesa Marina de Nápoles

Letizia Ortiz es una de las 7 royals que se pueden vestir de blanco en presencia del papa Archivo

Este “beneficio”, como su nombre lo dice, es un privilegio, por lo que tampoco están obligadas a cumplir con esta restricción, siempre y cuando no lleven nada que atente contra las buenas costumbres de la iglesia. En contraste, personajes que no fueron considerados por la institución religiosa, tendrán que ir de negro para representar la humildad y piedad de sus almas, justo como hizo Camila Parker Bowles, que si bien se convirtió en reina gracias al ascenso de Carlos III, no figura en esta exclusiva lista.