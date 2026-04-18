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Reina Mary de Dinamarca: así celebró a sus gemelos en medio del dolor por la muerte de su padre

Entre el duelo y el amor de madre, la reina Mary de Dinamarca atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida.

Abril 18, 2026 • 
Karen Luna
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Reina Mary de Dinamarca: así celebró a sus gemelos en medio del dolor por la muerte de su padre

Getty Images

La vida real (sí, incluso la de la realeza) también está hecha de contrastes. Y eso quedó clarísimo con la reciente aparición de la reina Mary de Dinamarca, quien, en pleno duelo por la muerte de su padre, encontró un momento para celebrar uno de los días más importantes para cualquier mamá: el cumpleaños de sus hijos.

Un cumpleaños especial en medio del duelo

Hace apenas unos días, la reina Mary confirmó la muerte de su padre, John Dalgleish Donaldson, quien falleció a los 84 años tras un periodo de salud delicada.

La noticia llegó acompañada de un mensaje profundamente personal, donde la monarca expresó su tristeza, pero también su gratitud por todo lo que él le enseñó.

Y justo en medio de este momento tan sensible, llegó una fecha imposible de ignorar: el cumpleaños número 15 de sus gemelos, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. Una edad clave dentro de la familia real danesa, ya que marca una etapa importante en su crecimiento y vida pública.

Mary de Dinamarca

Entre el duelo y el amor de madre, la reina Mary de Dinamarca atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida.

Getty Images

La reina Mary reaparece con un gesto que lo dice todo

Aunque la familia real danesa mantiene ciertos detalles en privado, se sabe que este cumpleaños se celebró en un contexto muy íntimo, priorizando el tiempo en familia.

De hecho, la reina Mary ya había retomado discretamente su agenda pública días después de la pérdida, al asistir a un evento en el Palacio de Fredensborg junto al rey Frederik.

Su presencia fue significativa: no solo marcó su regreso tras el luto, sino también mostró esa dualidad emocional que muchas personas viven —seguir adelante mientras el corazón sigue procesando una pérdida.

Incluso en esa aparición, su lenguaje corporal y elección de vestuario reflejaban sobriedad y respeto, optando por tonos oscuros en lugar del negro tradicional de luto.

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Lo que hace especial este momento no es solo la celebración en sí, sino el mensaje detrás: la importancia de sostenerse en la familia cuando todo se siente frágil.

Para la reina Mary, sus hijos han sido siempre un pilar fundamental. Y este cumpleaños número 15 no solo simboliza su crecimiento, sino también un recordatorio de que la vida continúa, incluso en medio del dolor.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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