Revelan detalles de la reunión secreta de Marius Borg y su hermana Alexandra de Noruega, en medio del escándalo

Dicen que los lazos familiares son inquebrantables, y la realeza noruega acaba de demostrarlo. En medio de la tormenta mediática que rodea a Marius Borg Høiby , hijo mayor de la princesa Mette-Marit, se ha revelado que el fin de semana pasado tuvo un encuentro especial con su hermana, la princesa Ingrid Alexandra, y el príncipe heredero Haakon.

De acuerdo con el medio ‘Se og Hør’ , la reunión tuvo lugar en el complejo de Malangen, cerca de Tromsø, y según la prensa noruega, fue una muestra de apoyo familiar en estos tiempos turbulentos.

La princesa Ingrid Alexandra, quien actualmente está cumpliendo su servicio militar en el campamento de Skjold, habría recibido un permiso especial para reunirse con su padre y su hermano mayor. Este gesto no ha pasado desapercibido, ya que su relación con Marius siempre ha sido cálida y cercana.

Marius Borg visitó a su hermana, Ingrid de Noruega Getty Images

¿Cómo se llevan Marius Borg y su hermana, la princesa heredera Ingrid de Noruega?

Desde pequeños han compartido un vínculo entrañable , y durante su discurso de 18 años, la princesa no dudó en expresar su profundo amor y admiración por él. “Querido Marius, has sido uno de mis mayores modelos a seguir. Me has demostrado lo importante que es ser amable, generoso y defender a quienes amamos”, dijo con emotividad en su momento. Así lo dio a conocer Infobae.

Aunque los detalles sobre su presencia aún no están del todo claros, la noticia ha generado gran revuelo y ha puesto nuevamente a Marius en el centro de la atención.

Lo que es evidente es que la familia real noruega ha cerrado filas y ha mostrado un frente unido en estos momentos complicados. A pesar de que Marius Borg Høiby decidió alejarse de la vida real, su conexión con su familia sigue siendo fuerte. ¿Será este el apoyo que necesita para superar la polémica? Solo el tiempo lo dirá.