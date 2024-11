Revelan que Carlos III estaría muy preocupado por el pleito entre los príncipes William y Harry

La tensa relación entre los príncipes William y Harry continúa siendo una preocupación central para el rey Carlos III, según lo que reveló una nueva biografía sobre el monarca británico, escrita por el periodista Robert Hardman.

Esta nueva revelación se da en un momento complicado para la Familia Real Británica ya que cabe recordar que, además del diagnóstico de cáncer que afronta el rey, recién se suma la infección pulmonar que obligó a su mujer, la reina Camilla, a suspender todas las actividades y compromisos de su agenda.

Carlos III y su relación con el príncipe Harry

Según lo que cuenta Hardman en el libro, titulado ‘Charles III: New King. New Court. The Inside Story’, la enemistad entre Carlos y el duque de Sussex tiene tres puntos claves, siendo uno de ellos el distanciamiento que hay entre sus hijos y el cual se ha exacerbado en los ultimos años.

El principe Harry y Carlos III se vieron por última vez en febrero de este año, tras conocerse el diagnóstico de cáncer del monarca SOPA Images/ Getty Images

Ahora que si el monarca quisiera arreglar las cosas entre ellos tendría que ser una especie de mediador y sentarse con ellos para intentar solucionar esta situación. Aunque ello podría lograr el efecto contrario, sobre todo si tomamos en cuenta que este año ha sido sumamente difícil apra William con el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que para el rey esta disputa no es solo una cuestión familiar, sino también un problema de imagen para la monarquía. La división entre William y Harry ha provocado una reacción mixta entre los súbditos británicos, quienes en su mayoría apoyan al príncipe de Gales, pero sienten simpatía por Harry.

De ahí que, ante este panorama, Carlos III estaría considerando medidas para evitar que este conflicto termine de dañar la reputación de la Familia Real. Incluso, hace unos meses se rumoró que había pedido consejo a líderes espirituales de la fe cristiana para saber cómo abordar el dolor que le causa la separación con su hijo menor, según lo que contó The Mail On Sunday.

Los otros conflictos que tendrían preocupado al rey Carlos III

Carlos III también tiene una relación complicada con el príncipe Andrés Getty Images

Sin embargo, esta no es la única preocupación que tendría el primogénito de Isabel II ya que Hardman también contó que la mala relación que tiene con suhermano, el príncipe Andrés, es otro problema del que es muy consciente.

Derivado del escándalo del duque de York en torno a su conexión con Jeffrey Epstein, Andrés perdió sus títulos oficiales y se apartó de la vida pública. Además que los últimos rumores señalan que el rey habría estado presionado al duque de York para que este abandonara su residencia de Royal Lodge con varias acciones. Por ejemplo, recortarle a Andrés la asignación económica de un millón de euros anuales, así como despedirle a su equipo de seguridad.