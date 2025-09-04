Rey Carlos: la emotiva actualización sobre su salud mientras acompaña a pacientes oncológicos

En medio de su tratamiento oncológico, el rey Carlos III ha dado una actualización sobre su salud, a pesar de que no se trata de un comunicado oficial, sino de un diálogo en persona que el mismo monarca compartió durante su encuentro con pacientes del nuevo hospital de Midland, donde, con palabras de aliento, sinceridad y hasta un poco de humor, el rey dejó claro su compromiso con su papel y con quienes padecen esta enfermedad.

Un mensaje de cercanía y valentía

Este miércoles 3 de septiembre el rey Carlos acudió a un nuevo compromiso oficial. El monarca se presentó en el Hospital Universitario Metropolitano de Midland, en Birmingham, para inaugurarlo de forma oficial.

Durante su recorrido, el rey interactuó y entabló una emotiva conversación con un paciente que recibía tratamiento contra el cáncer justo en el momento en el que Carlos se encontraba en la sala.

“Siempre hay esperanza en el futuro”, fue lo que dijo el rey al paciente Matthew Shinda, quien se encontraba en compañía de su familia recibiendo atención contra cáncer de próstata. Cuando se le cuestionó sobre su propio estado de salud, Carlos, con un tono sereno, respondió: “No estoy tan mal”, comentario que muchos tomarían como una peculiar actualización sobre el proceso con la enfermedad.

El rey Carlos incluso bromeó con algunos pacientes compartiendo un momento cálido con ellos. Getty Images

El humor, la mejor medicina

La fortaleza de Carlos también se fue reflejada en su interacción con otros pacientes, por ejemplo, con Jacqueline Page, quien comentó a su alteza real que ya se sentía “desgastada”, obteniendo una respuesta llena de humor por parte del monarca: “Parece que después de los 70 las piezas ya no funcionan tan bien”, un momento que, además de sacar una sonrisa en el rostro de la paciente, aligeró el ambiente de solemnidad para sustituirlo por un entorno lleno de calidez humana.

Compromiso incluso en momentos difíciles

Desde febrero de 2024, Carlos ha manejado sus apariciones públicas con discreción. En marzo pasado, el rey tuvo que ser hospitalizado como consecuencia del tratamiento que estaba recibiendo; sin embargo, su agenda sigue en pie. Personas cercanas al monarca han compartido que, a pesar de que hay ocasiones en las que Carlos muestra signos de fatiga, sus planes y su actitud fuerte y positiva ante la vida siguen presentes.

Durante su reciente visita, el rey Carlos III no solamente compartió una actualización sobre su estado de salud, sino que también demostró empatía con los pacientes de diversas afecciones, llevando un mensaje de resiliencia a aquellos que están atravesando una situación similar a la de él.