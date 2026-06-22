Sale a la luz el impresionante refugio de lujo del expríncipe Andrés

Durante años, el nombre de Andrés de York estuvo ligado a Royal Lodge, la enorme residencia ubicada en Windsor donde vivió durante más de dos décadas. Sin embargo, tras perder sus títulos reales y abandonar esa propiedad, el hermano menor del rey Carlos III inició una nueva etapa lejos de los focos. Ahora, nuevos detalles sobre su residencia en Norfolk han despertado la curiosidad de la prensa británica.

Aunque en un principio se habló de un supuesto “exilio” dentro de la familia real, los reportes más recientes revelan que el antiguo príncipe continúa viviendo en un entorno privilegiado. Su nuevo hogar se encuentra en la finca real de Sandringham, una de las propiedades más importantes de la Corona británica.

Así es Marsh Farm, el nuevo refugio de Andrés de York

La residencia elegida para convertirse en el hogar permanente de Andrés es Marsh Farm, una casa de campo de cinco habitaciones situada dentro de los terrenos de Sandringham. Según diversos medios británicos, la propiedad permaneció desocupada durante años antes de ser sometida a una importante renovación.

Los trabajos incluyeron mejoras interiores, nuevas medidas de seguridad y actualizaciones tecnológicas para adecuar la vivienda a sus necesidades. También se instalaron cercas de privacidad y sistemas de vigilancia alrededor del terreno, convirtiéndolo en un espacio mucho más reservado.

Aunque Marsh Farm es considerablemente más pequeña que Royal Lodge, sigue estando lejos de ser una vivienda modesta. La propiedad se encuentra rodeada por extensas áreas verdes y disfruta de la tranquilidad característica de la campiña de Norfolk, una ubicación ideal para mantenerse alejado de la atención mediática.

Por ahora, el antiguo duque de York mantiene un perfil bajo en Sandringham, donde busca construir una vida más discreta mientras su nombre sigue despertando interés dentro y fuera de la familia real británica. Getty Images

De un supuesto exilio a una vida cómoda en Sandringham

La mudanza de Andrés fue interpretada por algunos observadores como una consecuencia directa de su caída en desgracia dentro de la familia real. Sin embargo, varios reportes han señalado que su nueva vida continúa desarrollándose en condiciones bastante cómodas.

Antes de instalarse definitivamente en Marsh Farm, el expríncipe pasó varios meses en otra vivienda de la misma finca mientras concluían las obras de remodelación. Finalmente, en abril de 2026 se confirmó su traslado permanente a la propiedad.

Una residencia que sigue dando de qué hablar

La revelación de los detalles de Marsh Farm demuestra que, pese a haber quedado apartado de la vida pública y de sus funciones oficiales, Andrés continúa residiendo en una de las zonas más exclusivas del Reino Unido. Rodeado de privacidad, seguridad y amplios terrenos, su nueva residencia está lejos de la imagen de aislamiento que muchos imaginaron cuando abandonó Royal Lodge.