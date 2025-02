Sale a la luz el sueño frustrado de Letizia Ortiz antes de convertirse en reina: ‘Ahí quedó’

Antes de convertirse en la Reina de España, Letizia Ortiz tenía una pasión clara : el periodismo. Lo que pocos sabían es que la entonces joven periodista intentó formar parte de ‘Madrid Directo’, el icónico programa de Telemadrid.

La cadena reveló en ‘Telenoticias’ que Letizia Ortiz hizo el casting para ser reportera , un detalle casi desconocido hasta ahora sobre su carrera previa a la realeza. “Son historias de Telemadrid, pero también de la historia de la televisión de nuestro país. Les vamos a contar algo que muchos no saben: una joven periodista llamada Letizia Ortiz , hoy Reina de España, hizo el casting para entrar en ese programa”, anunciaron en el informativo.

Letizia Ortiz quiso formar parte de Madrid Directo Getty Images

Letizia Ortiz quiso ser reportera en el programa Madrid Directo

Al respecto, el presentador Emilio Pineda, quien compartió anécdotas con Letizia Ortiz en los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid 2023, recordó este episodio en una conversación con BLUPER. “Quería ser reportera de ‘Madrid Directo’ y se presentó al casting”, reveló, explicando que la prueba fue dirigida por Luz Aldama, directora de Actualidad de Atresmedia.

Durante la audición, Letizia Ortiz tuvo que improvisar un directo simulando estar en la puerta de un colegio para informar sobre el inicio del curso escolar. “Le dijeron: ‘Imagínate que estás en la puerta de un colegio y tienes que contar el inicio del curso escolar’”, recordó Emilio Pineda.

“Yo empecé ese directo ficticio, ahí quedó la cosa y luego no me llamaron”, confesó la Reina en aquel encuentro en noviembre de 2024, compartió El Español. El destino la llevó por otro camino. Letizia Ortiz terminó consolidándose como una de las periodistas más reconocidas de España, llegando a presentar el Telediario. Hoy, su vida es muy distinta, pero esta anécdota demuestra que incluso las reinas tienen sueños que no siempre se cumplen.