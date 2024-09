Sale a la luz la acalorada discusión en la que el príncipe Harry le gritó a Meghan Markle: los detalles

La relación del príncipe Harry y Meghan Markle siempre ha dado de qué hablar, sobre todo por la manera en la que se conducen demostrando gestos de cariño. Algo que no es habitual entre las parejas royasl. Sin embargo, la prensa recapituló una ocasión en la que el pelirrojo royal habría discutido con su mujer al grado de gritarle cruelmente.

Si bien la pareja suele ser amorosa en público y no tener reparo en demostrar lo mucho que se aman, parece ser que no siempre la dinámica entre ellos es la mejor. Algo de lo que el mismo duque de Sussex destapó en su libro Spare, que publicó a principios de 2023.

Así fue el pleito entre Harry y Meghan

Según lo que relata el pelirrojo royal en sus memorias, y las cuales recoge The Mirror, venía de “semanas de batallar con la prensa” y que, tras “el vino que se subió a su cabeza”, se habría dado una fuerte pelea con su mujer al grado de que la trato de manera “cruel” y dura.

El príncipe Harry reconoció haber tratado a Meghan Markle de manera cruel en una ocasión Getty Images

“Por alguna razón, cuando la conversación tomó un giro inesperado, me puse susceptible. Luego me enojé. Desproporcionadamente, descuidadamente enojado. Meg dijo algo que tomé a mal (...) Pensé: ¿Por qué se mete conmigo? Le grité, le hablé con dureza, con crueldad”, relató.

Sin embargo, a la exactriz de Suits no le habría parecido bien esa actitud. Por lo que se alejó de él por un momento y después, ya que ambos se calmaron y hablaron de neuvo, esta le habría respondido que no iba a permitir tal situación. “Nunca toleraría que me hablaran así", expresó.

Asimismo, esta pelea que cuenta el hermano del príncipe William en su libro se dieron en diciembre de 2016, cuando Harry y Meghan apenas eran novios. Aunque, desde ese momento, el pelirrojo señaló que su pareja le había dejado clara su postura.

La pelea en la que el principe Harry le gritó Meghan Markle se dio cuando apenas eran novios Instagram @sussexroyal

“Ella no iba a tolerar ese tipo de pareja. O de co-padre. Ese tipo de vida. No iba a criar a sus hijos en una atmósfera de ira o falta de respeto. Ella lo dijo todo, con mucha claridad. Ambos sabíamos que mi enojo no había sido causado por nada que tuviera que ver con nuestra conversación”, explicó Harry.

También, en su misma obra, el hijo menor de Lady Di analiza que después de haberle gritado a Meghan se creó un gran ambiente de tensión al grado de sentir que todo a su alrededor se detenía. Aunque, afortunadamente ambos lograron charlar y limar asperezas en aquella ocasión.