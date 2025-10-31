Sarah Ferguson se enfrenta a nueva polémica: la razón detrás de su salida de un famoso proyecto

Sarah Ferguson, más conocida como Fergie, atraviesa un momento complicado en su carrera. La exduquesa de York, quien en los últimos años había recuperado popularidad gracias a su presencia en programas de la cadena británica ITV, habría sido desvinculada de la emisora. La decisión llega poco después de nuevas revelaciones sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, así como con la crisis que atraviesa su exmarido, y ahora también expríncipe, Andrés.

¿Por qué Sarah Ferguson se quedó sin empleo?

Durante 2023 y 2024, Sarah Ferguson se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión británica. Su participación en espacios como “This Morning” y “Loose Women” fue bien recibida por el público, y su carisma natural la llevó incluso a ser descrita por los ejecutivos de ITV como “una presencia cercana y reconocible”.

Sin embargo, su colaboración con la cadena llegó a su fin tras la filtración de un correo electrónico enviado en 2011 a Epstein, donde la duquesa se disculpaba por haberse distanciado de él públicamente. Este mensaje contradijo declaraciones anteriores en las que había calificado su relación con el criminal como “un error de juicio”.

Según fuentes internas citadas por “Daily Mail”, ITV no tiene planes futuros con Ferguson y ha decidido prescindir de su participación en todos sus programas.

La sombra del escándalo de Epstein y el impacto en su imagen

El resurgimiento del caso Epstein ha vuelto a colocar a Fergie en el ojo mediático, afectando no solo su reputación, sino también su relación con varias organizaciones benéficas en las que participaba. La exduquesa, que había construido su imagen como autora de libros infantiles y defensora de diversas causas, enfrenta ahora el alejamiento de patrocinadores y colegas del medio.

Según reporta “Daily Mail”, Jane Moore, panelista de “Loose Women”, habría criticado públicamente la actitud de Sarah, calificándola de “servil” y “contradictoria”. Aunque la cadena no ha emitido algún comunicado oficial, su silencio refuerza las versiones de que la ruptura con la exduquesa es definitiva.

Un nuevo golpe tras la crisis del príncipe Andrés

La salida de Ferguson de ITV ocurre justo cuando el príncipe Andrés, su exmarido, enfrenta la decisión del rey Carlos III de retirarle oficialmente el título de “príncipe”. Ambos se han visto envueltos en la controversia derivada del escándalo Epstein, que continúa generando titulares a más de una década de los hechos. Pese a las circunstancias, Fergie se ha mantenido en completa discreción haciendo únicamente un cambio en redes sociales, donde suele compartir mensajes optimistas y publicaciones relacionadas con su trabajo literario, pasando del usuario de "@sarahtheduchess” a "@sarahferguson15".

Sarah Ferguson, quien alguna vez fue considerada como la “salvadora” de la programación diurna de ITV, enfrenta una nueva caída pública. Su aparente salida de la cadena refleja cómo las consecuencias del caso Epstein continúan extendiéndose más allá del príncipe Andrés, afectando también a quienes formaron parte de su círculo cercano. Por ahora, el futuro de Fergie, al igual que el de Andrés, es incierto; sin embargo, deberá concentrarse en reconstruir su imagen y en recuperar la confianza del público británico.