Se revelan los “otros” orígenes de Meghan Markle, además de Nigeria: ¿de dónde es su familia?

Hace un tiempo, Meghan Markle contó en su extinto podcast “Archetypes” que se realizó un test de genética que arrojaba que el 43% de sus raíces eran de Nigeria. Mientras que en la gira que realizó hace dos semanas junto a su esposo por este mismo país, la duquesa hizo alusión a ello en uno de sus discursos.

Sin embargo, ahora la prensa británica ha descubierto que algo similar afirmó en el pasado durante un viaje que hizo mucho antes de ser royal, por lo cual varios han comenzado a especular que tal vez lo que dice sobre sus orígenes no sea del todo cierto.

¿Meghan Markle también tiene raíces de Malta?

Según lo que reveló un reportaje del Daily Mail, en un viaje que la esposa del príncipe Harry hizo a Malta en 2015 también habló de sus orígenes. “Una exuberante Meghan Markle apenas pudo contener su emoción cuando llegó a la tierra de sus antepasados, lista para explorar y reconectarse con sus raíces”, según relataba el medio, ya que su bisabuela por vía paterna nació en esa isla.

Meghan Markle habrpia hecho un viaje a Malta en 2015 para conocer más sobre sus orígenes Astrida Valigorsky/Getty Images

También, la misma publicación recoge que para Meghan este viaje era con el fin de tratar de comprender de dónde viene ella, así como su identidad. “Hay algo tan maravilloso en encajar en una pieza del rompecabezas. Me sentí como en casa”, de acuerdo con lo que se lee en el reportaje.

Aunque estas declaraciones de la estadounidense son muy parecidas a las palabras que hace poco dijo en Nigeria, pues estando ahí se refirió a dicha nación africana como, textualmente, “mi país”.

Por otro lado, también la exactriz contó sobre este viaje a Malta en el blog que tenía, The Tig. “Cuando me pidieron que fuera a Malta... no solo para descubrir la hermosa isla, sino también la tierra de donde era oriunda mi bisabuela, dije que sí sin dudarlo”, escribió en esa ocasión.

La bisabuela de Meghan Markle habría nacido en Malta a mitad del siglo XIX Getty Images

Además, en esa entrada de su blog también describió a este país de Europa como “una hermosa joya de isla situada en el Mediterráneo” y que es “un sueño para quien disfruta de la cultura y la historia con el mar siempre tan hermoso como telón de fondo”.

Es por ello que, a partir de estos antecedentes, los medios británicos han sugerido que la cuñada del príncipe William podría usar esto como una estrategia para generar empatía y caer bien a la gente del país al que visite.

Pero si indagamos un poco más en el árbol genealógico de la duquesa de Sussex, podremos darnos cuenta que su padre Thomas Markle es de ascendencia británica, neerlandesa e irlandesa. De hecho, según el reportaje del Daily Mail, la bisabuela de Meghan se llamaba Mary Bird y esta habría sido la abuela del productor de televisión.