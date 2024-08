¿Sin la princesa Leonor? El secreto grupo de WhatsApp en el que están casi todas las futuras reinas de Europa

En los próximos años la monarquía europea dará un giro radical ya que varias de las princesas herederan el trono de sus respectivos países. Por lo que, incluso, viviremos una época en la que el viejo continente sea reinado por mujeres. Un pasó muy importante en la realeza.

Sin embargo, desde ahora estás jóvenes mujeres royals ya comienzan a tomar su camino y es por ello que han llegado a coincidir en algunos actos. Sin embargo, ahora ha trascendido que varias de ellas cuentan con un grupo de WhatsApp, aunque habría una heredera al trono que no ha sido incluida en este chat, según lo que ha trascendido.

La razón por la que Leonor de Borbón no estaría en este chat de WhatsApp

De acuerdo con lo que revelaron los periodistas expertos en casa real Jan Wagner y Sam Hoevenaar de la prensa holandesa, Ingrid de Noruega, la princesa Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica mantienen una comunicación fluida gracias a un grupo de WhatsApp en el que las tras comparten sus dudas, preocupaciones y experiencia.

Incluso se dice que las jóvenes princesas usan este grupo para mantenerse al tanto de las relaciones amorosas, las calificaciones en la Universidad, y el sentido del deber que cada una tiene con su país.

No obstante, estos periodistas no mencionan a Leonor de Borbón dentro de este grupo. Y si bien no hay razón en concreto que explique ello, hay quienes sugieren que esta cercanía entre las tres se dió durante el cumpleaños número 18 de Ingrid, en el año 2022, a la cual no asistió la royal española.

Asimismo, Leonor es más joven que ellas tres: tienen 20 y 22 respectivamente. Además, las royals holandesa, noruega y belga han tenido una gran similitud en los últimos años, pues pasaron por la universidad, a diferencia de Leonor que está realizando diversos cursos militares.