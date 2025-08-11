Tilda Swinton fue amiga y compañera de la escuela de la princesa Diana, ¿cuál es su origen real?

Tilda Swinton es una de las actrices más icónica de Hollywood, conocida por su apariencia andrógina y excéntrica, ha sido comparada como la David Bowie del cine; sin embargo, muy pocos saben que más allá de su carrera cinematográfica, la actriz proviene de una de las familias más antiguas de la realeza escocesa y británica.

Por si fuera poco, conoció muy bien a la princesa Diana, pues fue una de sus compañeras en la escuela, y hay quienes aseguran que hasta fueron buenas amigas.

Tilda Swinton forma parte de la Familia Real Británica

Katherine Matilda Swinton, mejor conocida como Tilda Swinton, nació el 5 de noviembre de 1960 en Londres, Inglaterra, y el linaje de su familia se remonta hasta la Edad Media. De acuerdo con los historiadores, la actriz, ganadora de un Óscar como Mejor Actriz, desciende de la línea directa del rey Roberto I de Escocia, quien peleó con el rey Eduardo I de Inglaterra por el territorio escocés.

Su bisabuelo paterno fue George Swinton, un político escocés, y su padre fue Sir John, el mayor general del ejército británico. Tenía mitad de sangre inglesa y la otra mitad australiana, gracias a su madre Judith Balfour.

Tilda Swinton Getty Images

La relación de Tilda Swinton con la princesa Diana

De niñas, Tilda y Diana Spencer fueron compañeras de clase en el prestigioso colegio, West Heath Girls’ School, y se dice que siguieron manteniendo una relación de amistad durante sus años de adultas.

Sin embargo, los caminos de Tilda y Diana tomarían caminos separados, mientras que una se convirtió en la princesa de Gales, la otra decidió apostar por los reflectores y los sets de cine.

En varias entrevistas, Swinton aseguró que nunca quiso seguir el camino impuesto por sus padres y mucho menos, seguir con la tradición de casarse con algún duque.

Lady Di se conviertió en símbolo de estilo y elegancia Getty Images

Carrera de Tilda Swinton

En sus inicios, Tilda prefería el cine independiente, pero con el paso del tiempo ha formado parte de éxitos de taquilla como Dr. Strange, Los Vengadores o Las Crónicas de Narnia, la película de Disney que le dio la fama internacional.

