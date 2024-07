Un experto revela cómo fue el periodo en el que Kate Middleton y el príncipe William se separaron

Aunque ahora todo parezca perfecto en el matrimonio de los príncipes William y Kate Middleton, la realidad es que en el pasado la pareja experimentó varias crisis. Para muestra de ello basta con voltear un par de meses atrás, cuando los rumores de un supuesto affaire entre el heredero y la marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, no dejaban de ser impresos en papel couché.

Sin embargo, remontándonos más atrás el tiempo, vale la pena recordar aquella gran pelea entre los príncipes sucedida en el ya lejano 2007, cuando su ruptura parecía definitiva; aunque, cómo bien se sabe, todo logró arreglarse entre ellos al grado de llegar al altar cuatro años después, en un enlace que aparentó ser sacado de un cuento de hadas.

Antes de dar el “sí quiero” los príncipes de Gales se separaron Getty Images

Aunque dicho bache en la relación de Sus Altezas fue realmente comentado en la prensa, recientemente se han revelado nuevos detalles al respecto. Esta vez desde la perspectiva del periodista Robert Jobson, quien el próximo 1 de agosto lanzará al mercado su nuevo libro, titulado “Catherine, the Princess of Wales, the Biography”.

¿Qué dijo Robert Jobson sobre la ruptura de William y Kate en 2007?

Cabe mencionar que el libro de Jobson aún no ha visto la luz, sin embargo, el Daily Mail ya ha dado algunos adelantos, los cuales pretenden dejar helados a los seguidores de la Casa Real británica para que corran a obtener el nuevo material bibliográfico.

De esta manera, el adelanto del texto ha develado que durante su breve rompimiento en 2007, tanto William como Kate la pasaron de lo mejor, yendo de club en club para vivir su duelo.

William y Kate experimentaron una fuerte crisis en su noviazgo Getty Images

De acuerdo al nuevo escrito, la ruptura se habría ocasionado debido a que el primogénito de Lady Di no estaba seguro de su relación con la joven Middleton, por lo que tomó la decisión de terminar su relación por medio de una conversación telefónica de treinta minutos. “Fue un golpe devastador para Catherine, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que William ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo”, asegura Jobson en sus páginas.

No todo fue perfecto en el noviazgo de los príncipes de Gales Getty Images

Al respecto de la inminente reconciliación, el autor revela que esta se suscitó en un curioso escenario. Fue en una fiesta de disfraces, asegura Robert, quien también acota que Kate iba vestida con un disfraz de enfermera con medias de rejilla y William con un casco de policía. “Pasaron la primera parte de la velada conversando profundamente antes de ir a la pista de baile, donde terminaron besándose. Cuando sus amigos bromearon sobre que deberían conseguir una habitación, se fueron juntos”, adelanta el Daily Mail sobre el nuevo libro Jobson.

El resto del transcurso de la relación del heredero y Middleton es historia. Sin embargo, valdrá la pena descubrir otros de los pasajes revelados en el nuevo libro no autorizado sobre Kate.