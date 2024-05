Un reconocido diseñador le hace el “feo” a Meghan Markle y revela por qué prefiere vestir a Kate Middleton

La rivalidad entre Kate Middleton y Meghan Markle ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en los últimos años, ya que esta ha sido más evidente y ha acaparado los titulares de la prensa desde que los duques de Sussex se alejaron de la corona británica en 2020.

Mientras que esta enemistad también traspasa al campo de la moda, ya que cada una de las dos royals ha demostrado tener su propio estilo con el que marcan su personalidad, aunque ya hay quienes se han decantado por la princesa de Gales y le han hecho el “feo” a la duquesa, como el reconocido diseñador británico Julien MacDonald, que ha expresado sin reparos que no le gustaría verla con alguno de sus modelos.

El diseñador de modas que no vestiría a Meghan Markle

Ya entrados en el tema, en una reciente declaración para el Daily Mail, este diseñador reconoció sin pena que no vestiría a la esposa del príncipe Harry, pero sí a la mujer del heredero al trono de Inglaterra.

El diseñador Julien MacDonald prefiere vestir a Kate Middleton que a Meghan Markle Kate Green/BFC/Getty Images

Fue durante el evento de los Fragrance Foundation Awards en Londres, en el que MacDonald recibió un reconocimiento por Mejor Diseñador de Moda Británico del Año, en donde reveló al citado medio que no tiene ningún interés en vestir a la californiana.

“Kate Middleton es increíble. Me encantaría vestirla con uno de mis diseños. Tengo una gran relación con la reina Camila, es increíble”, señaló. Mientras que al ser cuestionado sobre si ve a Meghan luciendo uno de sus diseños, respondió negativamente. “No, prefiero a Kate y Camilla”, indicó.

En tanto que estas declaraciones son una clara muestra de que la duquesa no es bienvenida para este diseñador que ha vestido a famosas de la talla de Kylie Minogue, Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham y Naomi Campbell, entre otras.

El diseñador británico prefiere vestir a Kate Middleton y a la reina Camilla Bryn Lennon/Getty Images for Ascot Racecourse

También, MacDonald dejó entrever la gran cercanía que tiene con la esposa del rey Carlos III, ya que comentó que ella suele pedirle consejos de moda. “Cuando la veo en diferentes eventos, siempre le digo: ‘Estás muy bien, Camila’, y ella me dice: ‘¿Te gusta? Oh, me alegra que lo apruebes'", puntualizó.

Por otro lado, el estilo de Meghan y Kate es muy diferente entre sí, ya que la duquesa de Sussex expresa su personalidad a través de la ropa, mientras que la princesa viste siguiendo un protocolo y con prendas más atemporales y clásicas.