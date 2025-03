Una curiosa confesión de Letizia Ortiz da indicios de que podría tener una muy buena relación con Meghan Markle

A pesar de estar en distintos continentes y pertenecer a monarquías con historias y tradiciones diferentes, Letizia Ortiz y Meghan Markle podrían compartir una afinidad inesperada ya que, más allá de sus títulos, ambas tienen una pasión que las une: el mundo del cine y la comunicación.

Por ello es que una reciente confesión de la reina Letizia que ha salido a la luz ha dejado entrever que, en otro contexto, quizá su destino habría sido muy similar al de la duquesa de Sussex. Fue durante la 31° Muestra de Cine Español de Tudela, en donde la esposa de Felipe VI habría dejado al descubierto otra faceta menos conocida de ella: su amor por el cine y su deseo de haber sido parte de esta industria.

A esto podría haberse dedicado Letizia Ortiz de no ser reina

Durante este evento, la reina consorte de España mantuvo un encuentro con el actor y humorista Julián López, con quien conversó sobre películas, cine español y futuros proyectos cinematográficos.

Posteriormente, López reveló a los reporteros la curiosa confesión que le hizo Letizia: “Si no se hubiera dedicado a lo que es, se hubiera dedicado al cine. Me pareció muy bonito”, expresó el actor, asegurando que su interés por el séptimo arte es genuino y no una simple pose.

Por otro lado, esta revelación conecta directamente con la historia de Meghan Markle, quien antes de ingresar a la Familia Real Británica desarrolló una carrera en la actuación. Su papel más reconocido fue el de Rachel Zane en la serie “Suits”, pero su pasión por el cine y la televisión fue algo que dejó atrás cuando se convirtió en royal. Sin embargo, tras su salida de la Familia Real en 2020, la duquesa de Sussex ha buscado vincularse de nuevo al mundo del entretenimiento con proyectos en Netflix y otros medios de comunicación.

Así, el hecho de que ambas compartan este interés abre la posibilidad de una conexión entre ellas. Si bien sus caminos han sido diferentes, tanto Letizia como Meghan han tenido que dejar de lado sus carreras profesionales para asumir su rol en la monarquía.

¿Letizia Ortiz y Meghan Markle pudieran ser amigas?

Meghan Markle y Letizia Ortiz tienen en común la pasión por el cine y el entretenimiento Especial

Es por todo ello que no es descabellado pensar que si la reina de España y Markle coincidieran en algún evento internacional relacionado con el cine o la comunicación, podrían tener una conversación animada sobre esta industria. Aunque su relación con la realeza ha sido completamente distinta, su afinidad con el mundo del entretenimiento podría ser un punto de encuentro entre ambas.

Con esta revelación, Letizia demuestra que, al igual que Meghan, tiene intereses más allá del protocolo y de los deberes reales. Aunque no haya podido dedicarse al cine, su entusiasmo por este arte sigue intacto, y quizás en el futuro sorprenda con algún proyecto vinculado a la industria cinematográfica.