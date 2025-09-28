Así es la rutina coreana para evitar la piel seca en otoño para lograr una glass skin a los 40+

El otoño, a pesar de ser una de las estaciones del año favoritas de muchas de nosotras, también puede significar la pesadilla de otras, pues es una de las estaciones que puede afectar la apariencia y textura de nuestra piel. La baja humedad, así como el clima frío, tienden a resecar nuestro cutis, provocando tirantez, descamación e incluso la aparición de líneas finas de expresión.

Para combatirlo, cada vez más mujeres apuestan por incluir la rutina de skincare coreana, famosa por su minuciosidad y por ayudarnos a obtener la popular apariencia de glass skin, que apuesta por lograr una piel fresca, radiante, saludable y muy luminosa.

Después de los 40, cuando nuestra piel comienza a perder elasticidad y firmeza, apostar por esta rutina puede hacer bastante diferencia y estos son los pasos iniciales que debes seguir para lograr que tu piel seca permanezca hidratada esta temporada.

Limpieza suave de dos pasos

La doble limpieza es la base de cualquier rutina coreana. Su primer paso es iniciar con un limpiador con base de aceite (especial para el rostro, no vayas a utilizar cualquier tipo de aceite) para retirar impurezas, maquillaje y suciedad acumulada en el día. Seguido de esto, la segunda limpieza se realiza con una espuma o gel (apuesta por uno que no deje sensación de tirantez o resequedad una vez seco) que permitirá asegurar una limpieza en profundidad.

Realiza una limpieza doble. Pexels

Hidratación en capas

El secreto de la glass skin está en la hidratación progresiva. Después del tónico, se aplican esencias y sérums con ingredientes como el ácido hialurónico o la niacinamida, que retienen el agua dentro de la piel. Este método de “capas” asegura que esta se mantenga humectada durante todo el día, incluso en ambientes fríos o secos.

Hidratar la piel. Pexels

Cremas nutritivas y protector solar

La rutina se completa con la aplicación de una crema rica en ingredientes nutritivos como ceramidas, péptidos o extractos botánicos (como la centella), que refuerzan la barrera cutánea. Otro paso vital es el factor de protección; aunque el sol parezca menos intenso en otoño, el FPS debe ser imprescindible: este previene manchas y el envejecimiento prematuro.

Aplica protector solar. Pexels

Implementar en nuestro día a día la rutina coreana de skincare para prevenir la piel seca en otoño no solo nos ayudará a proyectar una piel perfecta y bella, sino que será la clave para comenzar a cuidarla y lograr que luzca saludable en todo momento. Antes de acudir a comprar los productos que inicien esta rutina, lo recomendable es acudir con un experto en salud, especialmente si tienes alguna condición que se agrave durante esta temporada de frío. Ahora sí, ya que conoces estos sencillos pasos para lograr una piel luminosa, ¿qué te detiene de comenzarla ya mismo?