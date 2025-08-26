Barbara Eden sorprende a los 94 años: así festejó su cumpleaños y reveló su secreto de salud que la mantiene activa

Barbara Eden, uno de los íconos más entrañables de la televisión de la década de los 60 gracias a su personaje como Jeannine en “Mi bella genio”, fue vista el pasado 23 de agosto, el día de su cumpleaños, en California saliendo de su salón de belleza con red total look que nos cautivó a todas: una blusa roja lisa de manga larga, con una falda larga de estampado floral rojo y unas sandalias a juego, atuendo que no solo la hizo lucir fresca y llena de vitalidad, sino que también nos hizo admirar lo bella que luce a sus 94 años.

Sin embargo, más allá de su estilo, hubo algo que sorprendió a sus seguidores y eso fue la energía con la que Barbara sigue llevando su día a día. ¿Cómo lo logra?, se preguntaron algunos, pues hace un tiempo, la actriz compartió sus secretos.

Equilibrio entre cosas dulces y disciplina

Barbara se define a sí misma como una gran amante de los postres y las cosas dulces y dentro de sus favoritos resaltan el pastel de lima y el pastel de ángel, un bizcocho de textura esponjosa muy popular en Estados Unidos. La actriz ha mencionado que su amor por lo dulce la ha llevado a prepararse un glaseado de limón que, asegura en una entrevista con Fox News, normalmente acompaña sus celebraciones.

Barbara Eden en su cumpleaños número 94. MEGA/GC Images

Sin embargo, ella reconoce y sabe que el azúcar en exceso puede ser dañino para la salud; por ello, trata de contrarrestar este consumo manteniéndose activa, pues sabe que la clave del bienestar está en el equilibrio: disfrutar de los antojos, pero siempre acompañados de una rutina que le permita mantenerse en movimiento.

Esta fórmula, según confesó en esta entrevista, ha sido fundamental para llegar con fuerza y energía a una edad en la que pocas celebridades siguen brillando con tanta presencia como lo ha hecho ella.

Una rutina sencilla pero efectiva

Lejos de entrenamientos exhaustivos, Barbara opta por ejercicios muy simples que la mantienen en movimiento todos los días y en la comodidad de su hogar. En casa, la actriz tiene una bicicleta estática que suele utilizar con frecuencia, y sumado a ello, practica levantamiento de pesas ligeras (aproximadamente 2 kilogramos), con las que fortalece sus músculos.

Esta combinación, sorprendentemente, le ha permitido mantenerse activa y con tan buen ánimo y actitud a lo largo de los años. Así que si pudiéramos resumir esta fórmula de alguna manera, sería disfrutar de la vida, sin dejar de lado el cuidado personal.

A sus 94 años, Barbara Eden no solo sigue siendo recordada por su tierno y mágico papel televisivo, sino que también se ha convertido en un ejemplo de longevidad, vida saludable y la motivación para abrazar el paso del tiempo luciendo con estilo y elegancia.