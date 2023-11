Cómo Adele cambió de imagen y por qué ha cuidado su integridad emocional

Una voz profunda y prodigiosa es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Adele (35 años), pero no la historia de fondo detrás de sus canciones, que dejan ver a una mujer fuerte que ha luchado con un pasado doloroso plagado de desamores, bullying por su imagen y ansiedad. El éxito ha estado vinculado con matices agridulces.

En 2013, “cuando tuve en las manos el Oscar por ‘Skyfallʼ (banda sonora de James Bond), lejos de compartir mi alegría por el máximo premio, muchos me juzgaron porque mi vestido me hacía lucir voluminosa”, expresó en el show 60 Minutes Australia.

Años después ha puesto fin a los comentarios agresivos al confiar en un grupo de expertos que la ayudó a evolucionar con un único objetivo: nutrir su vínculo con el amor de su vida: su hijo Angelo (de ahora 11 años) y enfocarse en su integridad emocional.

Adele estuvo casada con Simon Konecki de 2018 a 2021.

Así, tras un matrimonio conflictivo que terminó en un divorcio millonario en 2021, en su último material discográfico volcó su corazón, “refleja la importancia de ese renacimiento personal de modo íntegro”, como ella misma ha revelado sobre el LP llamado 30.

Cómo ser mamá la transformó

Para la intérprete de “When We Were Young” no ha sido fácil sobreponerse a las críticas a lo largo de su trayectoria.

Una y otra vez, Adele se ha enfrentado a comentarios severos en torno de su imagen, como el que le profirió un manager (que se mantiene en el anonimato) al comienzo de su aventura en la música: “Cariño, si no fueras obesa te colocaríamos en todas partes, serías como Kylie Minogue; adelgaza, sé optimista y me llamas”, recordó Adele en una entrevista para Rolling Stone.

Las palabras del “Káiser” de la moda Karl Lagerfeld tampoco han logrado desvanecerse con los años: “Adele está demasiado gorda, pero tiene un rostro bonito y una voz divina”, más tarde el prolífico diseñador se retractó y la colmó de obsequios para compensar su falta de tacto.

No obstante, Adele, quien ostenta ventas por mucho más de 50 millones de dólares en una época en el que la gente ya no compra música, ha tomado con inteligencia emocional las opiniones nocivas para encarnar la mejor versión de sí misma.

En ocasiones lo que necesitas es tan sólo una palabra de aliento y unos brazos para recargarte, y algo tan simple como eso es difícil de encontrar. Adele

No sólo dejó de fumar y tomar bebidas alcohólicas, también recurrió a la ayuda de su terapeuta de hipnosis y entrenadora de vida Susan Hepburn, y además confió en los coaches de nutrición y acondicionamiento físico Alain Weiz y Pete Geracimo, quienes la acompañaron en esta metamorfosis durante cuatro años.

Adele logró un cambio de imagen sorprendente. “Los 30 me pusieron a prueba, pero intento apoyarme en todo... La vida es constante y complicada algunas veces. Los 31 serán un gran año y los dedicaré por completo a mí misma. Por vez primera en una década, estoy lista para sentir el mundo alrededor de mí”.

Adele está terminando una residencia de conciertos en Las Vegas. Instagram

Y así ha sido, pues la cantautora ha reconocido que lo que incentivó su transformación fue que al jugar con su hijo Angelo se cansaba muy rápido “y apenas tengo 31. Hacerme cargo de mi salud fue resultado de querer pasar mayor tiempo de calidad con él”, declaró a la revista Time.

Gracias a su coraje y compromiso consigo misma, Adele no sólo es parte del movimiento Body Positive, sino una madre más presente, que es lo que en realidad importa. Con la reciente noticia de su boda con Rich Paul, la artista disfruta de una nueva etapa de vida.