Cómo dar el pésame: consejos prácticos para expresar condolencias

¿Cómo brindar palabras de aliento y apoyo a quienes pierden a un familiar querido? La furia y la desazón se manifiestan entre quienes experimentan un duelo, y no siempre sabemos qué decir o cómo acompañarlos en el proceso. Dos expertos nos comparten su visión para ser más empáticos y dar confort ante las pérdidas.

La búsqueda por saber cómo brindar consuelo de un modo más cálido y sincero orilló a los autores de una larga trayectoria en sus campos, la psicóloga Ana Gladys Vargas y el rabí Marcelo Rittner a escribir con suma delicadeza el manual: Cuando el amor es más fuerte que la muerte, libro cuyas páginas están repletas de esperanza, para que el lector halle en ellas confort y paz en su camino de duelo. Conscientes de ello, los autores invitaron a papás con pérdidas a compartir sus meditaciones y experiencias para ayudar a todas las personas que viven la falta de un ser querido y arroparlos en su camino.

Cómo expresar condolencias

Desde un punto de vista clínico y religioso, ¿qué es la muerte?

Ana Gladys: Es el final del ciclo de la vida, el cual nos permite ver y comprender las estaciones del tiempo y que sin ella ninguna acción tendría sentido.

Marcelo Rittner: Hay tantas explicaciones posibles y todas ellas son de alguna manera verdaderas, pero la muerte es una incógnita que escapa a toda razón. En años de trabajo pastoral puedo decir que en efecto el cuerpo de una persona fallece en el plano físico pero no así su memoria, ella prevalece con nosotros y eso es una forma de vencer a la defunción, me gusta pensar en ese libro Martes con mi viejo profesor, donde el escritor dice al respecto “La muerte es el fin de la vida no de una relación”.

Toma en cuenta en la personalidad del doliente al momento de expresar tus condolencias. Getty Images

¿Cómo podemos dar consuelo sin alterar su duelo y respetando su espacio?

Marcelo Rittner: A veces no se tiene ni que comunicar una sola palabra, con el simple hecho de estar presente es motivo de confort emocional, es un proceso largo, donde se emprende un viaje de dudas y melancolía, por lo que la comprensión, el amor y la paciencia son grandes instrumentos de sanación.

Ana Gladys: Casi siempre la personalidad del doliente es la que influye en el modo en que podamos acercarnos a ellos, hay quienes necesitan afecto y abrazos, existen otros que requieren aislamiento y silencio, pero considero que una gran manera de ayudar en esos momentos, es mediante los pequeños gestos, hacerles de comer, visitarles (o en estos tiempos, hacerles una llamada), no presionar a que hagan algo que no desean y claro no hacer preguntas fuera de lugar; el morbo lastima y reaviva viejas heridas. Es recomendable que los dolientes se abran cuando se sientan listos y no antes, para poder llevar un duelo más digno y ligero.

Un duelo no atendido correctamente, se transforma en una depresión y eso a su vez deriva en trastornos de ansiedad por efectos post-traumáticos Ana Gladys

¿Es verdad que el tiempo lo cura todo o en su defecto hace hondas las heridas?

Ana Gladys: La muerte de un hijo es quizá la pena más grande de todas, sin embargo existe algo llamado resignificación y trascendencia, que consiste en resurgir del dolor, aprovechando esas circunstancias traumáticas, para que todos se beneficien, es decir a través del altruismo, del arte o cualquier otra manifestación que la persona escoja para continuar adelante.

Marcelo Rittner: El tiempo no cura las cosas que nos afligen, sino el trabajo constante para salir adelante, buscar ayuda, pedir consejo, ocuparte de ti mismo son muestras de amor propio para continuar con lo que nos depara en la vida y sus sorpresas.

¿Hay algo más allá al concluir la vida?

Ana Gladys: Energía, gratitud y recuerdos, eso es lo que hay al final de la vida, un legado de amor que por medio de lo efímero se queda impregnado en nuestra mente y alma.

Marcelo Rittner: Creo que más que preocuparnos por saber que hay al final de nuestros días, debiéramos enfocarnos a aprender a no acumular en todos los sentidos, así cuando algo se acabe o se vaya de nosotros no sentiríamos que colapsamos, sino que comprenderíamos que cumplió su tiempo y deber.

No siempre se da un pésame con palabras bonitas, el hecho de estar presente es importante. Getty Images

En muchos casos, los dolientes siguen hablando con sus familiares aún cuando no están en el plano físico, ¿qué tan buena idea es seguir haciendo esto?

Ana Gladys: Yo creo que es una manera muy dulce y linda de compartir con tus seres queridos tu cotidianidad, no lo veo como una patología ni nada por el estilo, de hecho pienso que es una forma muy personal y legitima de mantener vigente su presencia. Hay regiones del país como Campeche que las familias dialogan con sus muertos a cada instante y no por ello están locos, sino que hacen más paladeable los ciclos de la vida.

Marcelo Rittner: Para mí que soy judío mantener viva la memoria es una cosa imperativa, de hecho creo que es un ejercicio muy tierno hacerlo, ya que permites saber a tus seres amados que no los olvidas y que los llevas contigo, tal y como cuando conversas con Dios a solas. Cada quien demuestra un contacto distinto con sus emociones, hay quien platica con sus difuntos y los hay también quienes brindan en su honor, todas las acciones son validas porque representan maneras cálidas de traerlos al presente y hacérselos saber.

Más allá de frases y palabras bonitas, ofrecer consuelo a quienes han perdido a un ser querido es una experiencia dolorosa y difícil implica sensibilidad y empatía. En estos momentos, es importante saber cómo expresar nuestras condolencias a los familiares y amigos del difunto.