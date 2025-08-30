¿Cómo llegar saludable a los 66 años? Jamie Lee Curtis revela el secreto de su vitalidad y energía

El próximo 22 de noviembre, Jamie Lee Curtis estará cumpliendo 67 años de vida y, además de ser un referente por su trayectoria en Hollywood, también es una inspiración por esa vitalidad que la caracteriza y que muchas quisiéramos tener. La actriz ha compartido en varias ocasiones que el secreto detrás de su energía no radica en tratamientos milagrosos, sino en la aplicación de rutinas en su vida.

Jamie ha revelado en entrevista para BangShowbiz que su bienestar se sostiene en tres pilares fundamentales: alimentación, ejercicio diario y cuidado emocional.

Buena alimentación: la base de todo

Para ella, comer sano no significa hacer restricciones drásticas, sino priorizar el consumo de alimentos que equilibren densidad nutricional con estabilidad energética. Para la hora del almuerzo, la actriz de “Freaky Friday” apuesta por combinar proteínas como el pescado y vegetales en platillos ligeros y que le resulten a su sistema fáciles de digerir.

El consumo de frutas frescas y de vegetales crudos se incorpora en los menús de sus platos fuertes, aunque también recurre a ellos como snacks, principalmente la zanahoria, el pepino o piezas enteras de frutas. El consumo de agua es vital para un cuerpo saludable, y la actriz alterna su hidratación entre este líquido e infusiones a lo largo del día; también compartió al medio que evita el consumo de lácteos, principalmente por las tardes, y para la cena apuesta por alimentos que propicien una digestión ligera: carnes magras combinadas con vegetales.

Movimiento constante

Para Curtis, la actividad física es sumamente importante, pues esta nos ayuda a mantener la vitalidad y conservar la flexibilidad de nuestras extremidades, lo cual garantiza nuestro libre movimiento. A diferencia de otras celebridades, ella prefiere mantener una relación natural con el ejercicio. Las disciplinas que la actriz practica están enfocadas en fortalecer los músculos, ejercitar el sistema cardiovascular y los que propicien la relajación, siendo así que el yoga, los pilates y la caminata entran en su rutina diaria.

Cuidado emocional

Uno de los puntos más inspiradores de Jamie es su sinceridad al hablar sobre el bienestar emocional; para ella, un paso muy importante en su vida fue el momento en el que decidió acercarse a grupos de rehabilitación contra las adicciones. Durante su conversación con BangShowbiz, la actriz compartió que este año había cumplido 26 años sobria, compartiendo su experiencia y cómo esta decisión la ayudó a mejorar bastante su calidad de vida y su salud general. “Hace 26 años entré en mi primera reunión de recuperación. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo…, ha ampliado mi vida más allá de la recuperación y me ha dado la vida familiar y creativa que nunca creí posible”, compartió para el medio.

A sus casi 67 años, Jamie Lee Curtis es prueba de que la vitalidad no depende de la edad, sino de cómo decidimos cuidarnos día a día. Muchas veces, creemos que implementar rutinas en nuestra vida cotidiana requiere de mucho; sin embargo, los hábitos que necesitamos para hacer una diferencia pueden incluir cosas simples como mantenernos en movimiento.