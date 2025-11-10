¿Cómo lucir una piel impecable? Dua Lipa revela su rutina de skincare con solo tres productos

Cuando hablamos de Dua Lipa, a nuestra mente de inmediato llega la imagen de una mujer exitosa, una cantante, compositora y bailarina extraordinaria que ahora ha decidido incursar en un terreno un poco alejado de los escenarios para darle la bienvenida a su faceta como empresaria.

En un mundo en el que la belleza ocupa un lugar importante en la vida de muchas personas, no solo por la parte física o estética, sino por la salud, Dua, quien se ha convertido en un referente de moda y tendencias, hoy decidió revelar al mundo su más reciente proyecto, el cual va enfocado cien por ciento al cuidado de la piel.

Hace tan solo unos días, la cantante anunció el lanzamiento de DUA, su marca de skincare desarrollada en colaboración con el laboratorio AB Science, y con la que se suma al mundo de las celebridades que apuestan por la creación de empresas enfocadas en la salud de la piel. Con este lanzamiento, la cantante comparte su secreto para lucir una piel perfecta como la suya.

¿Cuál es la rutina de Dua Lipa?

En el mercado de la belleza existen infinidad de productos y técnicas que prometen ayudarnos a lucir una piel más saludable. Sin embargo, Dua parece apostar únicamente por recurrir a tres sencillos pasos para darle a su piel esa apariencia saludable que la caracteriza.

Un limpiador amigable

Este debe eliminar el maquillaje, retirar el protector solar, la contaminación y la suciedad acumulada en el día sin alterar la barrera cutánea. Las fórmulas en aceite o crema son ideales porque limpian sin deshidratar. La clave para elegir el limpiador indicado es que, al terminar tu lavado, tu piel debe sentirse suave, no tirante.

Un buen limpiador no debe dejar sensación de tirantez. Pexels

Una crema hidratante que dé soporte

Los hidratantes que incorporan probióticos ayudan a equilibrar la microbiota de la piel. Cuando la flora está equilibrada, nuestra piel está menos reactiva. Retiene mejor el agua y se ve más sana. Además, recuerda que la base de una piel saludable es la hidratación, así que, a la par de ingerir agua, la recomendación es apostar por una crema que te ayude a mantener a raya signos de la edad provocados por la deshidratación.

La hidratación es vital para lucir una piel saludable. Pexels

Tónico o sérum con activos vitamínicos

Apuesta por productos que contengan ingredientes que te ayuden a transformar tu piel, como la niacinamida, el retinol o las vitaminas del grupo B, que son un gran aliado para ayudar a mejorar el tono, la firmeza y la luminosidad si se usan de forma constante.

Ojo aquí, antes de aplicar compuestos sobre tu piel, la recomendación es acudir a tu dermatólogo; este te indicará cuáles son los productos que tu piel realmente necesita.

El sérum ayudará a tratar un problema específico en tu piel. Pexels

¿Por qué el cuidado de la piel es importante?

El cuidado de la piel se ha convertido en un tema central no solo en la cultura del beauty, sino en la conversación del bienestar. Y es que una piel cuidada no es una piel “perfecta”, sino funcional.

Cuando lavamos en exceso, exfoliamos sin una guía o aplicamos productos sin conocer sus componentes y solo porque están en tendencia, podemos provocar que la barrera cutánea se debilite y desencadenen problemas de salud o incluso de apariencia como la falta de brillo, la irritación, resequedad, sensibilidad o pérdida de elasticidad.

¿Cuáles son los verdaderos pasos de una rutina exitosa?

Actualmente, las tendencias globales apuntan hacia rutinas más inteligentes que buscan fortalecer esa barrera y darle a la piel lo que realmente necesita para regularse sola, sin controlarla o forzarla a absorber miles de activos.

Nuestra piel está en constante cambio por situaciones como el clima, el estrés, las hormonas, la alimentación e incluso la contaminación. Por ello es importante brindarle un cuidado consciente.

Muchos especialistas están apostando hacia la implementación de rutinas cortas que incluyan pocos productos, pero bien elegidos, y dentro de su marca Dua, apuesta por tres elementos vitales, y los que ella misma usa para lucir siempre una piel radiante: limpiador, hidratante y sérum.

Dua Lipa, fiel a su filosofía del bienestar, comparte con sus fans los tres básicos de una rutina de skincare exitosa. Si bien estos productos nos introducen a su nuevo proyecto como empresaria, también nos dejan con la reflexión de que tener un cutis saludable no requiere necesariamente de infinidad de cremas; basta con seguir tres sencillos pasos con constancia y nuestra piel lucirá impecable en todo momento.

