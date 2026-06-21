Día Internacional del Yoga: 3 posturas que definen el abdomen y son buenas para la espalda

Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para reconocer una práctica que millones de personas han incorporado a su rutina de bienestar. Aunque muchas veces se asocia únicamente con la relajación o la flexibilidad, lo cierto es que algunas posturas también ayudan a fortalecer el cuerpo de forma integral.

Entre sus beneficios más conocidos están la mejora de la postura, el fortalecimiento muscular y el alivio de ciertas tensiones acumuladas por pasar demasiadas horas sentados. Lo mejor es que existen movimientos que trabajan simultáneamente el abdomen, la estabilidad corporal y la salud de la espalda.

Si buscas una actividad de bajo impacto que combine fuerza y bienestar, estas tres posturas son una excelente opción.

Plancha: la postura que activa todo el core

La postura de la plancha es una de las más completas dentro del yoga. Aunque parece sencilla, exige la activación de los músculos abdominales, los hombros, los brazos y la zona lumbar.

Al mantener el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones, el abdomen trabaja constantemente para evitar que la espalda se hunda. Por eso, es una de las posiciones favoritas para fortalecer el llamado “core”, el conjunto de músculos que aporta estabilidad al cuerpo.

Además, ayuda a mejorar la postura y a reducir la tensión provocada por largos periodos frente al ordenador.

Postura del barco: el reto para el abdomen

La postura del barco o Navasana es conocida por su capacidad para trabajar intensamente la zona media del cuerpo.

Consiste en mantener el equilibrio sobre los isquiones mientras las piernas y el torso forman una especie de “V”. Aunque al principio puede parecer desafiante, es una excelente forma de fortalecer los abdominales profundos y mejorar la estabilidad.

También contribuye a desarrollar conciencia corporal y equilibrio, dos aspectos fundamentales dentro de la práctica del yoga.

Postura del gato-vaca: alivio para la espalda

La secuencia gato-vaca es una de las más recomendadas para movilizar la columna vertebral.

Alternar entre arquear y redondear la espalda ayuda a liberar tensiones acumuladas, mejorar la movilidad y favorecer una postura más saludable. Aunque no es una postura abdominal en sí misma, sí fortalece el tronco y complementa perfectamente ejercicios enfocados en el core.

Por eso suele formar parte de muchas rutinas para prevenir molestias en la espalda.

Una práctica que fortalece cuerpo y mente

El atractivo del yoga está en que no busca únicamente resultados estéticos. Si bien ciertas posturas pueden ayudar a conseguir un abdomen más fuerte y definido, el verdadero beneficio aparece cuando se practica de forma constante.

En este Día Internacional del Yoga, vale la pena recordar que pequeños movimientos realizados con conciencia pueden marcar una gran diferencia en la salud física y mental.Si buscas una forma de tonificar el abdomen sin recurrir a ejercicios de alto impacto, el yoga puede convertirse en tu mejor aliado.