Mi lucha es rosa: el poder de correr juntas por una misma causa

El pasado 19 de octubre, el corazón de la Ciudad de México se tiñó de rosa, el Paseo de la Reforma se convirtió en el escenario de la 20ª Carrera AVON y 4ª Carrera con Causa de Fundación IMSS, un evento que no solo promueve el ejercicio y la solidaridad, sino que une a miles de voces, pasos y corazones bajo una misma meta: salvar vidas.

Este 2025, la tradicional Carrera Caminata AVON da un paso más allá al consolidar una histórica alianza entre Fundación IMSS y AVON, con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Dos organizaciones comprometidas que, bajo el lema, “Estar para ellas es nuestra mayor fuerza”, unen esfuerzos para visibilizar, sensibilizar y actuar frente a una realidad alarmante: cada día, 22 mujeres mexicanas mueren por cáncer de mama, y el 90% de los casos se detectan en etapas avanzadas.

Es por ello que esta carrera caminata se convirtió en una plataforma para movilizar a la sociedad, fomentar la detección oportuna y recaudar fondos que este año se destinarán a la compra de un ultrasonógrafo para la Clínica de Mama del IMSS Tláhuac, centro que atiende a más de 40,000 mujeres al año.

A lo largo de 20 años, AVON ha invertido más de mil millones de dólares en 58 países en programas de investigación, educación y detección temprana, solo en México, su compromiso se ha traducido en más de 6 millones de pesos donados. Por su parte, la Fundación IMSS ha demostrado su capacidad de convocatoria con miles de participantes en sus cuatro ediciones de carrera con causa. Este año, Fundación Instituto Natura refuerza la campaña de concientización “Estar para Ellas”, llevando el mensaje sobre la importancia del diagnóstico oportuno y los chequeos médicos regulares, más lejos que nunca.