Suscríbete
Salud y bienestar

Mi lucha es rosa: el poder de correr juntas por una misma causa

October 23, 2025
el-poder-de-correr-juntas-por-una-misma-causa-carrera-caminata-avon.jpeg

El pasado 19 de octubre, el corazón de la Ciudad de México se tiñó de rosa, el Paseo de la Reforma se convirtió en el escenario de la 20ª Carrera AVON y 4ª Carrera con Causa de Fundación IMSS, un evento que no solo promueve el ejercicio y la solidaridad, sino que une a miles de voces, pasos y corazones bajo una misma meta: salvar vidas.

el-poder-de-correr-juntas-por-una-misma-causa-carrera-caminata-avon-1.jpeg

Este 2025, la tradicional Carrera Caminata AVON da un paso más allá al consolidar una histórica alianza entre Fundación IMSS y AVON, con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Dos organizaciones comprometidas que, bajo el lema, “Estar para ellas es nuestra mayor fuerza”, unen esfuerzos para visibilizar, sensibilizar y actuar frente a una realidad alarmante: cada día, 22 mujeres mexicanas mueren por cáncer de mama, y el 90% de los casos se detectan en etapas avanzadas.

carrera-caminata-avon.jpeg

Es por ello que esta carrera caminata se convirtió en una plataforma para movilizar a la sociedad, fomentar la detección oportuna y recaudar fondos que este año se destinarán a la compra de un ultrasonógrafo para la Clínica de Mama del IMSS Tláhuac, centro que atiende a más de 40,000 mujeres al año.

poder-de-correr-juntas-por-una-misma-causa-carrera-caminata-avon.jpeg

A lo largo de 20 años, AVON ha invertido más de mil millones de dólares en 58 países en programas de investigación, educación y detección temprana, solo en México, su compromiso se ha traducido en más de 6 millones de pesos donados. Por su parte, la Fundación IMSS ha demostrado su capacidad de convocatoria con miles de participantes en sus cuatro ediciones de carrera con causa. Este año, Fundación Instituto Natura refuerza la campaña de concientización “Estar para Ellas”, llevando el mensaje sobre la importancia del diagnóstico oportuno y los chequeos médicos regulares, más lejos que nunca.

correr-juntas-por-una-misma-causa-carrera-caminata-avon.jpeg
infanta sofía
Realeza
¿Opacó a la princesa Leonor? La infanta Sofía presume impactante look negro en los Premios Princesa de Asturias
Esta edición de los Premios Princesa de Asturias no solo ha servido para reconocer logros internacionales, sino que ha marcado un cambio en el sentido de la moda de la infanta Sofía.
October 23, 2025
 · 
Karen Luna
Realeza
Al estilo de Camila, la princesa Leonor rinde homenaje con sus joyas en los Premios Princesa de Asturias
October 23, 2025
Belleza
8 cortes de pelo antiedad que sí controlan el frizz y rejuvenecen a los 50
October 23, 2025

Relacionado
Princesa Charlotte
Realeza
El Palacio de Kensington revela que la princesa Charlotte es fan de esta famosa película coreana
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez
Belleza
Clásico y elegante, así es el manicure de Georgina Rodríguez que estiliza las manos y es tendencia en otoño
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona
Dakota Johnson reinventa las uñas princesa de Lady Di
Moda
Dakota Johnson confirma que el encaje y transparencias son el dúo elegante para un look sexy y refinado
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona
La reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani con el vestido floral ideal para el otoño
Realeza
La reina Letizia luce el mono que enmarca la cintura, una apuesta segura para estilizar la silueta a los 50
October 23, 2025
 · 
Lily Carmona