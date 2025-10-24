Suscríbete
8 cortes de pelo antiedad que sí controlan el frizz y rejuvenecen a los 50

Estos cortes son la prueba de que un buen cambio de look puede restar años a nuestra imagen mientras lucimos un pelo saludable.

October 23, 2025 • 
Lily Carmona
Tonos de balayage para el otoño

Con estos cortes de pelo le dirás ‘adiós’ al frizz.

Getty Images

A partir de los 50, el pelo puede volverse más fino, seco y rebelde debido a diversos factores que se manifiestan en nuestro sistema. Sin embargo, elegir el corte de pelo adecuado puede marcar la diferencia entre apostar por una melena llena de estilo o no. Desde los modelos con capas estratégicas hasta las versiones modernas de cortes clásicos como el bob, existen cortes de pelo que rejuvenecen al instante y además ayudan a controlar el frizz. Si lo que deseas es una melena pulida, con volumen natural y efecto lifting, estos ocho estilos serán tus mejores aliados.

Corte bob redondeado

El clásico bob redondeado es un corte que nunca falla. Su forma ligeramente curva enmarca el rostro y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato. Lo mejor es que se adapta a melenas con tendencia al frizz, ya que su longevidad media facilita el control del encrespamiento.

Long bob con capas ligeras

También conocido como lob, este corte llega justo a la altura de los hombros y resulta ideal para quienes buscan mantener un aire sofisticado sin renunciar al movimiento. Las capas finas eliminan peso y permiten que el pelo se asiente mejor, reduciendo el frizz y aportando textura natural.

Corte mariposa

Uno de los favoritos del momento, sin duda alguna, es este corte. Su estructura con capas largas en la parte inferior y más cortas alrededor del rostro crea un efecto de marco que suaviza las facciones. Además, ayuda a distribuir el volumen y evita que el pelo se esponje, especialmente si se lleva con ondas ligeras.

Corte pixie

Este corte combina practicidad y estilo. La clave está en mantener un poco de longitud en la parte superior para poder moldear el pelo con ayuda de una cera, gel o crema para peinar; estos productos ayudarán a mantener el frizz y dar un aspecto moderno y juvenil.

Corte shag con flequillo

Inspirado en el corte popular de los 70, este estilo es perfecto para quienes buscan un look desenfadado. Las capas en diferentes niveles reducen el frizz al distribuir el peso del pelo, mientras el flequillo abierto suaviza las líneas de expresión y rejuvenece el rostro.

Corte en capas largas

Para quienes prefieren conservar el largo, las capas son indispensables. Este tipo de corte da movimiento y evita que el pelo luzca apelmazado. Las puntas degrafiladas aportan un acabado más liviano, facilitando el peinado.

Corte bob con fleco cortina

Una versión moderna y favorecedora del bob clásico. El flequillo estilo cortina ayuda a equilibrar las proporciones del rostro, mientras que el corte en línea recta reduce el volumen no deseado. Este corte es ideal para quienes tienen el pelo fino y buscan una apariencia pulida.

Corte midi con ondas

Si prefieres algo natural y fácil de mantener, el corte midi con ondas suaves es el ideal. Su longitud media reduce la fricción con la ropa o los hombros, evitando que estos provoquen frizz en la melena. Estilizarlo con ondas te aportará un aire fresco, femenino y juvenil.

El secreto para lucir una apariencia joven y una melena sin frizz se encuentra en estos cortes de pelo. Ya sea que optes por elegir estilos pulidos, cortes con fleco o capas, estas ideas son el aliado perfecto para rejuvenecer sin esfuerzo.

Cortes de pelo Anti Frizz
Lily Carmona
