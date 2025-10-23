Al estilo de Camila, la princesa Leonor rinde homenaje con sus joyas en los Premios Princesa de Asturias

La entrega de los Premios Princesa de Asturias constituye cada año una de las citas más relevantes del calendario institucional en España y esta edición de 2025 no fue la excepción. Como heredera al trono, la princesa Leonor se robó los reflectores y encabezados de los medios internacionales, no solo por su creciente papel, sino también por el atuendo en el que las joyas heredadas de su madre, la reina Letizia, cobraron protagonismo, tomando como la reina Camila en su reciente visita al Vaticano, piezas con historia y mucho simbolismo.

Con un look que mezcló sobriedad, modernidad y simbolismo, la heredera al trono español apareció en el concierto previo al evento, luciendo un traje que algunos expertos han señalado como un sutil homenaje a Oviedo, sede de la premiación.

Las joyas de Leonor que pertenecen a su madre

Para esta gala, la princesa heredera apostó por unos pendientes de la firma Aldao, piezas conformadas por un aro de oro blanco con diamantes y una aguamarina colgante. Estas joyas ya habían sido utilizadas previamente por la reina Letizia, dejando claro que reutilizar piezas no solo refuerza su vínculo generacional, sino que también refleja un sentido de permanencia dentro de la monarquía.

La princesa Leonor triunfa como heredera al trono en los Premios Princesa de Asturias 2025. Getty Images

Un look que rinde homenaje a Oviedo

Leonor apostó por un traje de dos piezas, un pantalón de vestir de pierna ancha a juego con una chaqueta de tweed en azul profundo de Armani Privé que en su diseño incluye detalles en lentejuela que dotan a la pieza de un brillo muy sutil. El diseño, de corte impecable y líneas limpias, resaltó su porte y madurez. Con este traje, Leonor no solo recordó al fallecido diseñador, sino que también rindió un claro homenaje a la ciudad de Oviedo y el Principado de Asturias. Con esta elección, la heredera reforzó su papel institucional, el cual, a través de la proyección de su estilo y lo visual en su imagen, asume con responsabilidad.

Leonor, la nueva embajadora del estilo royal

No es de extrañarse que la princesa tenga un exquisito gusto y sentido de la moda cuando su madre, la reina Letizia, es una de las figuras reales más icónicas de la realeza europea en este campo. A sus 19 años, Leonor está construyendo una imagen que mezcla la tradición de la monarquía con una mirada fresca y contemporánea. Su capacidad para reinterpretar códigos clásicos la posiciona como una de las jóvenes royals con mayor proyección internacional. En sus últimos años, su estilo ha evolucionado de la sencillez a una apariencia más sofisticada, comparable con figuras como Kate Middleton o la princesa Elisabeth de Bélgica.

El look de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025 no solo fue un acierto estético, sino también un gesto de madurez y conexión con sus raíces que dejó a más de uno con la sensación de que no solo entiende el lenguaje simbólico de la moda, sino que comienza a dominarlo, reforzando así su papel como futura reina.