Este producto hará que tu experiencia sexual sea aún más placentera

Para nadie es un secreto que muchas mujeres han tenido malas experiencias debido a la incomodidad que les provoca la resequedad vaginal, una situación muy frecuente a la que no siempre se le da la atención que merece.

La resequedad vaginal –con síntomas como ardor, molestia o picazón– aparece cuando los tejidos de la vagina no están bien lubricados. Normalmente, su revestimiento produce un líquido lubricante transparente, el cual contribuye a que las relaciones sexuales sean más cómodas, pero hay situaciones o momentos en la vida de las mujeres en los que los niveles de estrógenos disminuyen, lo cual ocasiona que el tejido de la vagina se encoja y se vuelve más delgado, causando resequedad e inflamación. (1)

Esto es común que suceda en el postparto y la lactancia, incluso en ciertos días del ciclo menstrual y, desde luego, durante la menopausia. También algunos medicamentos u hormonas que se utilizan para tratar el cáncer de mama, la endometriosis, miomas uterinos o infertilidad, pueden ser motivo de falta de lubricación. También puede suceder por situaciones de estrés grave o depresión (2) y, por si no lo sabías, el tabaquismo, inciden en la baja de estrógenos ¡a cualquier edad!

El sexo se siente mejor con lubricante

Afortunadamente la resequedad vaginal puede resolverse usando un lubricante íntimo, así que si te encuentras en un periodo de sexo incómodo por falta de lubricación, no tienes por qué seguirlo padeciendo.

Debes saber que los lubricantes son para todas. No importa la edad ni cualquier otra situación o necesidad particular, porque lo que hacen es mejorar la experiencia sexual, eliminando incomodidades y el origen del problema: la resequedad vaginal.

Olvídate de los prejuicios y prueba opciones como, el nuevo Sico® Naturals, que nos gusta mucho porque está elaborado con una fórmula suave con ingredientes de origen natural. Es a base de agua, no altera el pH, está dermatológicamente probado y es libre de parabenos.

Finalmente, con tu lubricante en mano, no olvides beber más agua para mantener esa región hidratada, así como el resto del cuerpo, evitar fumar y el exceso de cafeína.

#EsMuyNaturals si 9 de cada 10 mujeres prefieren el sexo con lubricante, es tiempo de que lo pruebes y disfrutas del sexo como debe ser.

Fuentes

