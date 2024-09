Lo que Jimena Luna, experta en bienestar, ha descubierto gracias a la meditación

En la frenética y a menudo abrumadora vida moderna, la búsqueda de estrategias que promuevan el bienestar integral es más relevante que nunca. En este contexto, la meditación se presenta como una de las herramientas más efectivas y accesibles para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida.

La lista de beneficios de la meditación, según la ciencia, está ampliamente comentada, pero, pocas veces tenemos la oportunidad de conocer el impacto real en las personas. Por eso conversamos con Jimena Luna Deschamps, certificada en aplicación mental y con estudios en Reiki Tibetano. Como experta en la materia, la experta en bienestar ha participado en varios proyectos relacionados con herramientas de sanación. Actualmente está emprendiendo el proyecto “Sit With Me In Wonderland”, que se centra en la meditación guiada y sus beneficios para la salud.

Lo que he aprendido de meditar

Los descubrimientos de Jimena Luna, experta en bienestar, sobre la meditación resaltan la importancia de este antiguo arte en el mundo contemporáneo. Proporciona un espacio para la autoexploración, la sanación emocional y la conexión con los demás.



Los pensamientos no son hechos : La meditación me ha ayudado a reconocer que no todos los pensamientos merecen mi atención , que yo tengo el poder de decidir sobre ellos por lo tanto sobre mis emociones.

: La meditación me ha ayudado a reconocer que , que yo tengo el poder de decidir sobre ellos por lo tanto sobre mis emociones. Estar en el momento presente : La meditación me ha ayudado a saborear momentos y disfrutar desde mi rutina de skincare

La meditación me ha ayudado a saborear momentos y disfrutar desde mi Todo es posible: Meditar me permite entrar a un espacio dentro de mi donde puedo respirar a través del juicio, el deber y los roles de vida. Encontrarme con mi voz y experiencias me ha ayudado a descubrir quien soy .

El nuevo proyecto de Jimena Luna ofrece una experiencia de meditación guiada diseñada para llevarte a un viaje interior, donde descubrirás la magia y el poder infinito de tu mente. @Sit with me in Wonderland

Meditar me permite entrar a un espacio dentro de mi donde puedo respirar a través del juicio, el deber y los roles de vida. Encontrarme con mi voz y experiencias me ha ayudado a . Hay mucho avance en el silencio: La meditación ha sido una herramienta para jugar con ejercicios mentales que me permitan evolucionar. Entender mi cuerpo físico, mental y emocional para honrar mi lugar en este mundo .

La meditación ha sido una herramienta para jugar con ejercicios mentales que me permitan evolucionar. Entender mi cuerpo físico, mental y emocional para . Siempre puedes volver: Basta con cerrar los ojos, respirar profundo

Basta con cerrar los ojos, Somos suficiente: La meditación ha fortalecido mi confianza. Es un poder silencioso que influye en mis decisiones. Reconocerme más allá de lo bueno y lo malo me ha ayudado a entender que somos suficiente y valiosos sin importar nuestra historia de vida.

La práctica de la meditación no solo fomenta un mayor autoconocimiento, sino que también potencia la empatía y la compasión. Getty Images

La meditación ha fortalecido mi confianza. Es un poder silencioso que influye en mis decisiones. Reconocerme más allá de lo bueno y lo malo me ha ayudado a entender que somos suficiente y valiosos sin importar nuestra historia de vida. Sentido de comunidad: La meditación ha sido una puerta sorpresiva para conocer personas que están en un camino de búsqueda personal. Compartir experiencias y ejercicios de visualización ha cambiado mi vida, compartir esta práctica le ha dado fuerza a mi trabajo interior.

La meditación ha sido una puerta sorpresiva para conocer personas que están en un camino de búsqueda personal. Compartir experiencias y ejercicios de visualización ha cambiado mi vida, compartir esta práctica le ha dado fuerza a mi trabajo interior. No todo es sanar: Después de varios años de práctica me doy cuenta de que no todo es sanar. Que hay momentos para crear, cosechar y sobre todo reconocer todo el avance y todo lo que somos en esencia, liberando espacio para la creatividad y alegría.

Después de varios años de práctica me doy cuenta de que no todo es sanar. Que hay momentos para crear, cosechar y sobre todo reconocer todo el avance y todo lo que somos en esencia, liberando espacio para la creatividad y alegría. El humor y la espiritualidad en la vida moderna: Después de cada meditación, me doy cuenta de que el humor es indispensable para la vida diaria. No tomar todo tan en serio ha sido parte de mi práctica. La meditación ha sido un regalo para vivir una vida plena con los ojos abiertos.

La meditación, de acuerdo con Jimena, es un viaje continuo hacia el autoconocimiento y el bienestar. A medida que cultivamos la paciencia, la empatía y la atención plena en nuestras vidas, podemos construir un futuro más saludable y armonioso tanto para nosotros como para quien nos rodea.