¿Quieres dormir mejor? Una manzana en tu cena puede ser la solución: esto dicen los expertos

Dormir bien es esencial para la salud física y mental, pero muchas personas enfrentan dificultades para conciliar un sueño reparador. La buena noticia es que una solución sencilla podría estar en tu plato: incorporar una manzana en tu cena. Este hábito, respaldado por la ciencia, podría mejorar tu descanso nocturno.

Cuáles son los beneficios de las manzanas en la cena

Las manzanas son una excelente fuente de fibra, vitaminas y antioxidantes, pero su impacto en el sueño va más allá de estos beneficios generales. Contienen pequeñas cantidades de melatonina, una hormona clave que regula los ciclos de sueño y vigilia, según estudios publicados en el Journal of Food Composition and Analysis. Aunque no es una fuente principal, su presencia contribuye a preparar al cuerpo para un descanso más profundo.

Además, las manzanas son ricas en quercetina, un antioxidante que ayuda a reducir la inflamación y a manejar el estrés oxidativo, factores relacionados con el insomnio. Según un estudio del Advances in Nutrition Journal, la quercetina también podría mejorar la relajación muscular y la calidad del sueño.

El contenido de fibra soluble de las manzanas, como la pectina, también es clave. Este tipo de fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, evitando picos nocturnos que podrían interrumpir el sueño. Además, contribuye a una digestión más eficiente, otro factor que mejora el descanso.

Beneficios de comer manzanas en la noche Getty Images

Cómo incluir manzanas en tu cena

Para aprovechar estos beneficios, incluye una manzana como parte de una cena ligera. Puedes comerla fresca, acompañada de yogur natural o incluso en ensaladas con nueces y espinacas. Evita consumirla junto con alimentos procesados o azucarados, ya que estos pueden contrarrestar sus efectos positivos.

Incorporar una manzana a tu cena es un gesto simple y natural que, según los expertos, podría marcar una gran diferencia en tus noches. ¿Lista para intentarlo? ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!