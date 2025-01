¿Qué esconden tus kilos de más?: Descifra el mensaje de tu cuerpo

¿Te sientes frustrada por no poder perder peso? Quizás la respuesta no esté en la última dieta milagro, sino en tu interior. El sobrepeso a menudo es una señal de que algo más profundo está sucediendo en tu vida. Detrás de cada kilo de más, puede haber un mensaje que tu cuerpo está tratando de comunicarte. Aprende cómo descifrar el mensaje oculto detrás de tus kilos.

Es posible que te importe más tu carrera, tu salud o tu familia que el tener un cuerpazo; sin embargo, aunque no tengas la presión de cumplir ciertos cánones de belleza, quizás aún sientas que no eres merecedora de ponerte un bikini o pienses que las grandes oportunidades vendrán cuando te encuentres delgada. “El sobrepeso puede condenarte a la sombra”, expresa Anamar Orihuela, quien relata en su libro Más allá del sobrepeso cómo fue su proceso de sanación, su pérdida de peso físico (y emocional) y cómo logró dejar de esconder sus miedos tras la comida. “Es un viaje interior en el que comparto, desde mi experiencia, herramientas para conectar con tu cuerpo, escucharlo y conocerlo”, explica.

El sobrepeso a menudo es una señal de que algo más profundo está sucediendo en tu vida. Getty Images

El origen de tus kilos de más

Anamar pesaba 102 kilos cuando se dio cuenta de que quería bajar de peso. Era una mujer con éxito profesional, pero habían muchos temas en su vida que no la hacían feliz; darse cuenta de eso fue doloroso, pero también el primer paso para superarlo. “No se trata de sanar sólo con una dieta o ejercicio, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Se trata de curar los aspectos de la desconexión que crean sobrepeso”, comenta la autora.

Si eres parte del gran porcentaje de mujeres que se han puesto a dieta en numerosas ocasiones, quizás aún no te hayas preguntado qué le ocurre a tu cuerpo con ciertos alimentos, qué lo inflama y qué es lo que no procesa. Es importante desarrollar una escucha corporal para honrarlo y respetarlo. Pero además de la parte

fisiológica, hay que atender la manera en que interpretas la vida, tus creencias, emociones y el modo en el que te proteges. “La grasa es un mecanismo de defensa que desarrollamos ante una serie de factores que, aunque varían, tienen que ver con miedo, soledad, abuso, enojo o falta de límites. Por ello, antes de querer deshacerte de la grasa, agradece su función protectora, porque cuando falta algo a nivel emocional el cuerpo se ve obligado a compensar”, platica Orihuela.

Millones de personas en todo el mundo luchan contra el sobrepeso, pero ¿sabías que las causas pueden ir más allá de la alimentación y el ejercicio? Archivo

Qué esconde el sobrepeso: mensaje holístico

Los traumas, aunque hayan ocurrido hace tiempo, pueden seguir presentes y causar dolor a nuestra alma. Sin embargo, en la vida adulta el cuerpo puede engordar a causa de vacío o de situaciones que se han normalizado a nivel personal o social.

Los abusos físicos, emocionales y sexuales rompen nuestra capacidad de protección y esa es una causa típica de sobrepeso. Cuando no se curan pueden volverse patrones repetitivos en conductas con otros o propias. ¿Te has preguntado cómo te faltas al respeto? Tal vez hoy lo haces comiéndote lo que sientes o, bien, cargando con demasiadas responsabilidades o situaciones sin escucharte que ya no puedes más. Al respecto, la escritora opina: “Eso también es abuso. Es pasar por encima de una misma”. Atender a esa escucha nos ayudará no sólo con el peso físico, sino con las cargas que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea poniendo límites, saliendo de relaciones laborales o personales; en pocas palabras, recuperando nuestra propia autoridad.

Y bien, ¿cómo podríamos trabajarlo? Estar sana es un tema integral. Si hay equilibrio interno, ya no habrán compensaciones a nivel externo. Por eso, perder peso es un proceso emocional que hay que curar antes de plantearse cualquier dieta. Hay que centrarse y encontrar la herramienta que a cada una le ayude a conectar con lo más profundo de su ser: psicoterapia, meditación, mindfulness, yoga, trabajo de trauma, psicoterapia corporal, entre otras opciones. Hay que encontrar el camino con el que cada una se sienta cómoda para encarar el tema

¿Estás lista para escuchar lo que tu cuerpo tiene que decirte? Comienza hoy mismo a prestar atención a tus emociones, a nutrir tu mente y a cuidar de ti misma. Recuerda que la pérdida de peso es solo una parte del proceso. El verdadero objetivo es encontrar la paz interior y la felicidad.