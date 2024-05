Quiérete a ti misma tal y como eres: el body positive te libera de los estereotipos de belleza

Aceptación o resignación:

“Mi espejo tiene algunos arañazos y un par de grietas, pero eso no hace que mi reflejo sea imperfecto. Cuanto más tiempo me he tomado para entenderme a mí mismo, más aceptación he llegado a ser de mi propia reflexión. Si bien es genial tener amigos y familiares que te animen, debes recordar que tu éxito y bienestar dependen de cómo elijas verte y llevarte a diario. Creo que es hora de que abandones la frase común: ‘Eres tu peor crítico’ y recuerdes limpiar tu propio espejo”.