Waldorf Astoria Riviera Maya: Lujo con alma mexicana


October 14, 2025
waldorf-astoria-riviera-maya-lujo-con-alma-mexicana.jpg

En un rincón privilegiado del Caribe mexicano, rodeado por manglares y acariciado por el mar, el Waldorf Astoria Riviera Maya redefine el lujo desde una óptica cálida, espiritual y profundamente mexicana. Aquí, el bienestar no se impone, se vive; la sofisticación no abruma, acaricia.

Diseñado para mimar todos los sentidos, este resort celebra la belleza del México contemporáneo: una tierra donde lo ancestral convive con lo creativo, donde el arte popular se transforma en diseño, y donde la hospitalidad es un arte de cuidado y detalle.

Con iniciativas como Just for YOU(TH) para jóvenes o Casa Abierta, el hotel piensa en todas las generaciones, creando un universo inclusivo y lleno de matices. El spa inspirado en la Ceiba, la cocina mexicana de vanguardia y las experiencias culturales son parte de un viaje que toca el corazón.

waldorf-astoria-riviera-maya-lujo-alma-mexicana.jpg

Con 173 habitaciones y suites bien equipadas, el Waldorf Astoria Riviera Maya ofrece un refugio de inigualable sofisticación. Cada espacio es una oda al lujo con acabados suntuosos y un diseño que irradia tranquilidad. Un detalle singular, que define la experiencia, son los soaking tubs ubicados en los balcones privados de cada habitación, brindando un espacio íntimo para la relajación con impresionantes vistas al océano. El esplendor se eleva en las suites principales, que ofrecen amplios espacios de entretenimiento, y culmina en la Suite Presidencial, con su piscina privada, cocina gourmet y un diseño inspirado en el brillo de las conchas marinas.

La experiencia culinaria es un pilar fundamental en este santuario, desde el clásico Peacock Alley hasta el restaurante de autor Malpeque, la oferta gastronómica es una exquisita travesía que fusiona el arte culinario internacional con la autenticidad de los ingredientes locales. Con vistas panorámicas del océano, los huéspedes pueden deleitarse con creaciones expertas que capturan la esencia de la región.

waldorf-astoria-riviera-maya-lujo-con-alma-mexicana-1.jpg

El Waldorf Astoria Spa es el corazón de la experiencia de bienestar, reinventa la relajación al combinar la innovación con la sabiduría ancestral de la cultura maya. Aquí, la experiencia se basa en la conexión con el Yaxché o Árbol de la Vida, utilizando aceites de origen local, hierbas frescas del jardín y cristales curativos. En sus 21 cabinas, el spa ofrece un viaje mágico y holístico que purifica el cuerpo y eleva el espíritu.

Waldorf Astoria Riviera Maya_Spa.jpg

El Waldorf Astoria Riviera Maya es más que un destino de escape; es un lugar donde el lujo trasciende los sentidos y donde cada detalle ha sido diseñado para conectar al huésped con la riqueza cultural y la serenidad de la naturaleza. Es un verdadero testimonio de que la sofisticación y el bienestar pueden coexistir en perfecta armonía.

