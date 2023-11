5 palabras comunes que los royals no pueden decir por protocolo real

Los distintos estatutos que rigen el comportamiento de los royals británicos se encuentran fielmente sentados en un misterioso código de reglas mejor conocidas como “Protocolo Real”, el cual poco a poco se ha ido revelando tras el paso de las generaciones.

Hoy en día se tiene conocimiento de que incluso el lenguaje utilizado por los royals es mediado por el famoso reglamento, haciendo que muchas de las palabras que para los civiles son cotidianas adquieran un tono “vulgar”, a pesar de que no hagan alusión a ningún asunto ofensivo.

Más allá de la obviedad, respecto a palabras altisonantes, existe una curiosa lista de 5 palabras que los royals tienen prohibido decir, y que, en su defecto, deben reemplazar por otras más “correctas” y elegantes, las cuales han sido plasmadas en el libro “Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior”, escrito por la antropóloga social Kate Fox.

La curiosa lista de palabras prohibidas para los royals, que para las demás personas son de uso común

Los Windsor tienen que ser muy cuidadosos con su vocabulario, según el protocolo

Toilet (inodoro)

Queda estrictamente prohibido dentro del palacio de Buckingham utilizar la palabra “toilet” para indicar la ubicación del baño o hacer comentarios referente este.

La palabra “Toilet” encuentra su etimología en el francés y literalmente significa baño, por lo que en su lugar, los descendientes de Isabel II prefieren utilizar la palabra “loo”, la cual es un término es más elegante y en castellano se puede traducir como “lavatorio”.

Lounge (sala o recibidor)

Es una variable en común de los hogares y grandes residencias que en la entrada se encuentre colocada una sala, a la que comúnmente en inglés puede llamársele “lounge”, sin ningún sentido peyorativo. Sin embargo, la Familia Real británica suele evitar el uso de esta palabra, para más bien, referirse a los salones a partir de su función. “Sitting room” (sala de estar), “drawing room” (salón de dibujo), “game room” (sala de juegos), son algunos ejemplos.

Palabras cotidianas son consideradas”incorrectas” por la Familia Real

Pardon (perdón)

Siendo esta otra palabra de origen francés, es otro de los términos prohibidos para los royals, por la connotación de arrepentimiento y excusa que conlleva, en su lugar los royals pueden decir “sorry” (lo siento).



Dessert (postre)

Se sabe que los pasteles, galletas y tartas forman parte esencial de la hora del té británica, sin embargo, estos no son llamados como postres, sino más bien se refieren a ellos como “pudding” (pudín), sin importar el tipo de receta que se haya empleado en su elaboración.



Tea (Té)

Por último, también cabe mencionar a una de las palabras que son más asociadas con la cultura inglesa, la cual no es utilizada comúnmente, sino que más bien la “hora del té” es referida por Kate y los suyos como “dinner” o “supper”.