10 maneras de llevar las uñas capuchino, el manicure favorito para el Día de las Madres

Las uñas capuchino se están convirtiendo en el manicure más pedido de la temporada, este tono inspirado en el café cremoso mezcla marrones suaves, beige cálidos y acabados brillosos que hacen que las manos se vean elegantes, modernas y hasta más rejuvenecidas. Además, son perfectas para el Día de las Madres, porque combinan con absolutamente todo y tienen ese toque sofisticado que nunca falla.

Lo mejor de esta tendencia es que no existe una sola forma de llevarla, desde diseños minimalistas hasta nail art más elegante, las uñas capuchino se adaptan a cualquier estilo y largo de uñas.

Uñas capuchino clásicas

Si amas lo simple pero chic, el esmalte color capuchino sólido es la opción ideal. Un café medio con acabado brillante da un efecto limpio y elegante que funciona perfecto tanto para mamás clásicas como para quienes prefieren manicures discretos.

Francesas en tonos café

La manicura francesa también se renovó. En lugar de las puntas blancas tradicionales, ahora las puntas café latte o moka se llevan muchísimo. El resultado se ve delicado, moderno y muy sofisticado.

Efecto glazed capuchino

Las uñas con efecto aperlado siguen dominando tendencias. Sobre una base café cremosa, el acabado glazed aporta brillo y un efecto luminoso que hace que las manos se vean súper cuidadas.

Diseño mocha con detalles dorados

Los pequeños toques dorados elevan cualquier manicure. Líneas finas, mini estrellas o aplicaciones metálicas sobre tonos capuchino crean un diseño elegante ideal para celebraciones especiales.

Uñas capuchino mate

El acabado mate transforma por completo este color. Hace que el tono café se vea más moderno y minimalista, especialmente en uñas cortas cuadradas.

Degradado café latte

El efecto ombré en tonos beige y café claro se siente suave y femenino. Es una opción perfecta si quieres algo elegante pero con un toque diferente.

Nail art con flores minimalistas

Las flores pequeñas sobre base capuchino están ganando popularidad esta primavera. Aportan un aire romántico y delicado sin verse exageradas.

Capuchino con efecto mármol

El diseño mármol en tonos crema y espresso crea un manicure mucho más artístico y sofisticado. Además, combina increíble con joyería dorada.

Tonos chocolate intensos

Para quienes prefieren colores más profundos, el chocolate oscuro también entra en la tendencia capuchino. Este tono estiliza visualmente las manos y se ve elegantísimo.

Las uñas capuchino también son perfectas para quienes aman los diseños prácticos,en uñas cortas y redondeadas, el color es favorecedor para el día a día.

Sin importar cuál elijas, esta tendencia tiene todo para convertirse en el manicure estrella del Día de las Madres 2026 porque es elegante, versátil y tienen ese efecto sofisticado que hace que cualquier look se vea mucho más arreglado sin demasiado esfuerzo.

