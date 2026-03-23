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Belleza

10 uñas elegantes moradas que son perfectas para equilibrar tu energía esta primavera

Elegir uñas esta primavera no es repetir lo mismo de siempre, es encontrar ese punto medio entre lo clásico y lo nuevo.

Marzo 22, 2026 • 
Karen Luna
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10 uñas elegantes moradas que son perfectas para equilibrar tu energía esta primavera

Instagram/@matejanova

Hay algo en el morado que simplemente se siente distinto esta primavera, no es solo un color bonito; es ese tono que transmite calma, pero también personalidad. Justo ahora, las uñas moradas están evolucionando en diseños mucho más creativos. ¡Si quieres algo que no parezca sacado del mismo tablero de siempre, estas ideas son para ti!

Diseños de uñas moradas elegantes (pero originales de verdad)

1. Uñas lila lechoso

El acabado semi translúcido en lila se ve limpio, natural y muy elegante.

2. Uñas moradas con punta difuminada

La clásica francesa, pero sin líneas marcadas es ideal si buscas algo discreto pero actual.

3. Uñas lavanda con brillo acuoso

El efecto “recién aplicado” ultra brillante está en tendencia y eleva cualquier tono claro.

4. Uñas moradas cortas con diseño minimalista

Las uñas cortas siguen dominando el street style y el morado con detalles simples las hace ver sofisticadas.

5. Uñas color ciruela con acabado espejo suave

El tono oscuro sigue siendo favorito, pero ahora con un brillo más fino, menos exagerado.

6. Uñas lila con líneas finas

Diseños delicados que no saturan, pero sí aportan personalidad.

7. Uñas moradas degradadas

El efecto degradado sigue siendo muy buscado, pero ahora en versiones más sutiles.

8. Uñas lavanda con efecto porcelana

Un acabado pulido, casi perfecto, que se ve limpio y elegante.

9. Uñas moradas con detalles blancos

El contraste con blanco está creciendo en tendencia porque se ve fresco y primaveral.

10. Uñas lila naturales

La tendencia “clean girl” también llegó a las uñas: tonos suaves, bien pulidos y sin exceso.

A veces no se trata de cambiar de color, sino de cómo lo llevas, así que apostar por uñas las moradas es una forma de salir de lo típico sin dejar de verte sofisticada. Porque sí, hay tendencias… y luego están esas ideas que hacen que alguien te pregunte: “¿dónde te hiciste las uñas?”

uñas manicura
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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