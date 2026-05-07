Ritual con vela blanca: cómo hacerlo para cerrar ciclos y empezar de nuevo

Hay momentos en los que simplemente sabes que algo ya no da para más. Una etapa, una relación, incluso una versión de ti misma. Y aunque tomar la decisión es el primer paso, soltar de verdad a veces requiere algo más profundo: un acto simbólico que te ayude a marcar ese cierre.

Ahí es donde entra el ritual con vela blanca. No necesitas creer en nada complicado para hacerlo; basta con tener la intención clara de dejar atrás lo que ya no suma y abrir espacio a lo nuevo.

¿Por qué una vela blanca?

La vela blanca está asociada con la limpieza, la paz y los nuevos comienzos. Es una de las más utilizadas en rituales porque se considera “neutra”, lo que significa que puede adaptarse a distintas intenciones sin cargar energías específicas.

Más allá de lo simbólico, encender una vela también tiene un efecto emocional: te obliga a detenerte, a concentrarte y a darte un momento contigo misma.

Cómo hacer el ritual paso a paso

No necesitas muchos elementos, pero sí disposición para hacerlo con calma.

1. Elige un momento tranquilo Puede ser por la noche o en un momento del día en el que sepas que no te van a interrumpir. Lo importante es que puedas concentrarte.

2. Limpia tu espacio No tiene que ser algo complicado. Basta con ordenar un poco, abrir una ventana o simplemente crear un ambiente en el que te sientas cómoda.

3. Escribe lo que quieres soltar En una hoja, escribe todo aquello que deseas dejar atrás: emociones, situaciones, personas o pensamientos. Sé honesta, aunque no lo vayas a compartir con nadie.

Este ritual no se trata de magia, sino de intención: darte permiso de cerrar un ciclo a tu manera. Canva

4. Enciende la vela blanca Hazlo despacio. Mientras la enciendes, piensa en tu intención: cerrar ese ciclo y permitirte avanzar.

5. Lee lo que escribiste (en voz baja o mentalmente) Este paso es clave. Reconocer lo que sientes ayuda a procesarlo.

6. Suelta Puedes romper la hoja, guardarla o quemarla con cuidado (si decides hacerlo, toma precauciones). La idea es simbolizar ese “dejar ir”.

7. Deja que la vela se consuma un poco No es necesario que se termine por completo, pero sí que permanezcas unos minutos en silencio, respirando y visualizando un nuevo comienzo.

¿Qué puedes sentir después?

Algunas personas sienten calma inmediata, otras simplemente una sensación de ligereza. No hay una reacción “correcta”. Lo importante es que te diste un espacio para cerrar ese capítulo de forma consciente.

Este tipo de rituales no cambian la vida por sí solos, pero sí pueden ayudarte a tomar decisiones con más claridad. Funcionan como un punto de partida, una forma de decirte a ti misma: esto se termina aquí y estoy lista para lo que sigue.