El polémico desayuno de la princesa Diana antes de entrenar que hoy sorprende por su precio y sencillez

Cuando pensamos en la dieta de una princesa, imaginamos sofisticación. Pero princesa Diana de Gales tenía un enfoque totalmente distinto: simple, saludable y sorprendentemente accesible. Su desayuno favorito —revelado por su exchef Darren McGrady— era el famoso overnight oats o bircher müesli, una mezcla de avena remojada que hoy es tendencia wellness.

Lo más interesante es que lo adoptó tras visitar una clínica de salud en Suiza, donde descubrió esta receta creada por un nutricionista. Sí, una princesa “robando” una receta saludable… y convirtiéndola en rutina diaria.

¿Qué comía exactamente?

La receta era tan simple como efectiva. Incluía avena remojada (generalmente en jugo de naranja), yogur, miel, frutas como manzana y toppings como nueces o frutos rojos. Este desayuno no solo era práctico, también estaba pensado para acompañar su estilo de vida activo: Diana entrenaba regularmente y buscaba opciones que le dieran energía sin ser pesadas.

Cuando pensamos en la dieta de princesa Diana de Gales, imaginamos lujo… pero su desayuno antes de entrenar era todo lo contrario. Getty Images

¿Por qué genera polémica hoy?

Lo que hoy llama la atención no es el plato en sí, sino el contraste. En una época donde las dietas “fit” pueden ser costosas o complicadas, el desayuno de Diana destaca por lo opuesto:

Ingredientes básicos.

Preparación sencilla.

Costo accesible.

Además, este tipo de alimentación se alinea con tendencias actuales como el wellness y el “clean eating”, lo que hace que su rutina parezca adelantada a su tiempo. En otras palabras: Lady Di ya hacía en los 90 lo que hoy vemos en TikTok.

Mucho más que un desayuno

Más allá de lo que comía, este hábito refleja algo clave en la vida de Diana: su búsqueda de equilibrio. Tras cambios personales importantes, adoptó una alimentación más consciente y saludable, que acompañaba su rutina de ejercicio y bienestar.

Lejos de los excesos, el “lujo” de la princesa Diana estaba en lo simple: cuidar su cuerpo, elegir bien lo que comía y mantener hábitos sostenibles.