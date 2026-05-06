Stitch en versión coleccionable: así es la nueva colección que incluye figuras, libros y lonchera

Descubre la nueva colección de Stitch con figuras, libros y regalos exclusivos. Te decimos cuánto cuesta, cuándo llega y dónde comprarla.

Mayo 06, 2026 • 
Gabriela Santillán
Stitch en una de sus versiones más tiernas, con detalles que hacen que cada figura se sienta especial dentro de la colección.

Si eres fan de Stitch, prepárate porque esta nueva colección se va a convertir en tu obsesión. Y es que ya está disponible en TuShoppi una suscripción que reúne lo mejor del personaje más adorable de Disney… ¡en formato coleccionable!

Lo mejor: puedes comenzar desde un precio súper accesible y recibir entregas directamente en tu casa. Aquí puedes comprar la colección de Stitch.

¿Qué trae exactamente este coleccionable de Stitch?

La dinámica es sencilla: vas recibiendo entregas quincenales y, poco a poco, armas toda la colección.
En total incluye:

  • 20 libros temáticos
  • 19 figuras coleccionables
  • 1 lonchera exclusiva

Además, en algunas entregas vienen sorpresas adicionales, así que no todo está “cantado” desde el inicio, lo cual también suma al factor emoción.

Una colección pensada para quienes disfrutan los detalles y quieren tener a Stitch siempre cerca.

Precio y cómo funcionan las entregas

Uno de los puntos que más está llamando la atención es el precio de entrada:

  • Lanzamiento desde $149 pesos
  • Primera entrega: 6 de mayo
  • Entregas cada 15 días

Es un sistema de suscripción, así que no tienes que estar comprando cada número manualmente; se van enviando conforme avanza la colección.

Este tipo de colecciones suelen enganchar porque no se sienten como un solo producto, sino como algo que vas armando poco a poco. Y con Stitch pasa justo eso: cada entrega tiene su propio encanto, desde las distintas versiones del personaje hasta los pequeños detalles que hacen que ninguna pieza se vea igual a la anterior.

Las figuras llaman la atención por sí solas, sobre todo si te gusta tener objetos que puedas exhibir, pero los libros le dan un giro interesante porque no es algo que siempre venga en este tipo de colecciones.

La lonchera se convierte en uno de los básicos más llamativos de la colección: práctica, compacta y con un diseño que no pasa desapercibido.

Dónde comprar el coleccionable de Stitch

Está disponible en línea a través de TuShoppi: https://tushoppi.mx/pages/suscripciones-stitch

No es exageración: este tipo de colecciones suele agotarse rápido en sus primeras entregas (sobre todo cuando el personaje tiene tantos fans). Así que si te interesa, probablemente conviene no pensarlo demasiado.

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
